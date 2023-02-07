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Александр Артамонов

Военный эксперт: Китай показал, что системы ПРО и ПВО США не работают

Мир

На днях в США сбили аэростат, запущенный Китаем. Действительно ли это был простой метеозонд, как уверяют китайцы; насколько аэростат был опасен для американского воздушного пространства, и почему в США его заметили только на 4-й день полёта, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Военный эксперт: Китай показал, что системы ПРО и ПВО США не работают

— Ещё в Первую мировую войну запускалось много аэростатов, которые взрывались над Германией нашими союзниками. Потому что не существовало ничего, кроме первых самолётов и аэростатов, способных нести смерть действительно далеко.

В 1942 году, после того как Штаты провели массовые бомбардировки японских городов, японцы дали ответ американской агрессии. "Проект Фуго" ("огненный шар"), или "Проект Ф", позволил запустить 9 тысяч воздушных шаров, которые несли взрывчатку из Японии в США.

Японцам удалось управлять воздушными шарами, хотя никакой электроники не было. С ноября по март воздушные потоки направлены из Азии в Америку. Рассчитать, сколько будет лететь воздушный шар, и когда сбросить взрывчатку, сумели при помощи простых устройств: программатор, через 3 дня — сброс груза. Воздушный шар на высоте 9 км (именно там сквозняк протягивал поток от Азии к Америке) будет уменьшать свой объём ночью, потому что не будет прогреваться солнечными лучами. Японцы рассчитали сброс балласта, чтобы шар поддерживал заданную высоту. На нём был поставлен взрыватель, и, когда шар освобождался от своей боевой части, он осуществлял самоподрыв.

Почему бы сейчас китайцам не рассчитать точку прилёта воздушных шаров или пролёта мимо какого-то объекта. Тем более, что на воздушном шаре теперь стоят солнечные батареи и есть не только программатор, но и возможность управлять подачей газа, который наполняет оболочку шара.

Американцы обвиняют китайцев в том, что те хотели наблюдать за пусковыми установками шахтного базирования ракет в Неваде. В этом я не вижу ничего особенного. В оборонной концепции США Россия объявлена немедленным врагом, а Китай — экзистенциальным врагом. Китайцы имеют право, коль скоро они враги США, интересоваться, как обстоят дела у американцев с обороной и нападением. Потому что США оставляют за собой право на первый ядерный удар.

При этом, китайцы не нарушали никаких правил, потому что существует положение, которое позволяет на определённой высоте пролёт с метеозондом через пространство любой страны. И сами американцы этим пользовались, направляя свои воздушные шары на территорию Советского Союза:

  • в конце 1940-х,
  • в 1950-е годы.

Зачем вести аэрофотосъёмку в эпоху спутников? Но геостационарные спутники — это высота 300 км. При любой разрешающей способности аппаратуры, стоящей на спутнике, гораздо интереснее проводить съёмку с меньшей высоты, тем более с борта аэростата, который летит небыстро и позволяет чётко рассмотреть все детали. И такой аппарат не жалко. Потому что, в отличие от 1940-х годов, теперь все фото, снятые наверху, передаются в режиме реального времени через спутники в центр. Китайцы говорят, что с этого метеозонда можно было получить картинки не только Китаю, но и другим странам. Возможно, да. Но, возможно, был ещё какой-то защищённый канал. В любом случае, здесь полное соблюдение международных правил. Американцы ничего предъявить официально Китаю не могут. А вот Китай может заявить, что США сбили у него метеозонд, что он и сделал.

Почему только на четвёртый день пролёта шар был замечен в США? Возможно, хвалёная американская ПВО, развёрнутая против России и нацеленная на Северный Ледовитый океан и частично на Берингов пролив, работает плохо. Потому что она не захватила периферийную зону и не отследила пролёт шара. Китай показал, что система ПРО и ПВО США оказалась не на высоте.

Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша китай армия оружие
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