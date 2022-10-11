Рон Пол: "Администрация Байдена приближает нас к ядерной войне из-за Украины"

На прошлой неделе в New York Times вышла любопытная статья, в которой утверждалось, что разведывательное сообщество США считает правительство Украины ответственным за августовское нападение, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь известного российского философа.

Безусловно, устоявшийся нарратив о том, что Украина является образцовой западной демократией, твердо отстаивающей ценности в борьбе с агрессивным российским захватчиком, явно пошатнулся, сбитый сообщениями о том, что Киев совершил нападение в стиле "Аль-Каиды" на невинное гражданское лицо. Убийство Дугиной было хрестоматийным определением терроризма. Чуть более месяц спустя трубопроводы Nord Stream были взорваны, что, по-видимому, положило конец, по крайней мере, в ближайшем будущем, возможности того, что Германия может найти способ спасти свою экономику, наладив отношения со своим основным поставщиком газа. Ведущий польский политик поблагодарил США за работу.

Затем на выходных — взрыв Крымского моста, в результате которого погибли, по разным данным, шесть мирных жителей, а часть моста осталась под водой. Путин возложил вину на спецслужбы Украины. Однако Украина и шагу не сделает без одобрения хозяев из США, поэтому можно предположить, что Штаты предоставили разведданные, позволяющие атаковать мост. Об этом пишет известный американский политик Рон Пол.

Рон Пол: против России совершается всё больше "наглых атак"

Он отмечает в своей статье, что против России совершается все больше и больше "наглых атак", при этом Вашингтон мало что делает для того, чтобы оттереть свои отпечатки. Почему?

"Администрация Байдена, кажется, приближает нас к ядерной войне из-за Украины, и сам Байден, кажется, знает об этом. На прошлой неделе он сказал, что Путин "не шутит, когда говорит о возможном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия…". Впервые после Карибского кризиса мы имеем прямую угрозу применения ядерного оружия. Итак, вопрос в том, знает ли он, что его опосредованная война против России приближает нас к немыслимому — ядерному уничтожению — почему его администрация продолжает переходить красную черту за красной чертой? Судя по всему, "эксперты" Байдена считают, что Путин блефует и ничего не сделает, особенно после теракта на мосту. Но что, если они ошибаются?", — пишет Рон Пол.

Обычно внешнеполитические действия следует оценивать по принципу "затраты/выгоды". Принесет ли подобная политика пользу Соединенным Штатам? Выиграют ли США от смены режима в России, если будет ядерная война?

Так что же происходит, задаётся вопросом Рон Пол. Почему администрация США продолжает направлять миллиарды долларов Украине, снабжая её оружием, и подталкивает мир к ядерной войне из-за конфликта, который к Штатам не имеет никакого отношения?

"Время прекратить участие США в этой войне. И если миллионы американцев выйдут на улицы мирно протестовать, требуя, чтобы власти прекратили это безумие, то, может быть, ещё удастся предотвратить беду. Ведь завтра может быть слишком поздно", — резюмировал американский политик.

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