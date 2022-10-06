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Автор Ольга Лебедева

СБУ получает полномочия сродни тем, что были у гитлеровского гестапо

Мир

Верховная Рада готовится принять — причём в сжатые сроки — законопроект о Службе безопасности Украины (СБУ).

СБУ получает полномочия сродни тем, что были у гитлеровского гестапо

По словам автора инициативы Александра Завитневича, главы парламентского комитета по обороне и нацбезопасности, новый закон сделает СБУ "демократическим гражданским ведомством, стоящим на страже прав человека".

Учитывая дурную славу конторы, давно превратившейся в карательный орган нацистов, как-то слабо верится, что её сотрудники, привыкшие плевать на любые законы, вдруг "перекуются" и преисполнятся заботы о людях.

Подтягивают до уровня "кумиров"

Впрочем, если внимательно почитать текст будущего закона (он размещён на сайте Рады), становится понятно: перековки не будет. Даже наоборот — СБУ получит полномочия в духе гитлеровского гестапо.

Например, в СБУ смогут свободно и открыто, без судебной санкции:

  • следить за гражданами, устанавливая прослушки и видеонаблюдение;
  • прослушивать телефоны и читать сообщения в мессенджерах и электронной почте;
  • обыскивать любые помещения, включая жильё;
  • блокировать интернет-ресурсы.

В общем, в день принятия закона Украина простится с неприкосновенностью жилья и частной жизни. Окончательно. И всё это на законных основаниях.

"Права человека? Нет, не слыхали"

Гестапо задохнулось бы от зависти

Ещё один интересный пункт в новом украинском законе о службе госбезопасности:

  • Распоряжения СБУ станут обязательными к исполнению для всех органов власти и организаций — и бюджетных, и частных.

По этому пункту украинцы переплюнули даже своих кумиров — гитлеровских нацистов. У гестапо таких полномочий не было.

Руки развязаны — "работы" непочатый край

Особенно востребованы сотрудники СБУ сейчас на фронте. Они тенью следуют за ВСУ, уже одним этим наводя ужас на немногочисленных мирных жителей, остающихся в занимаемых украинской армией городах. Все они — мужчины, женщины, старики — немедленно объявляются "коллаборационистами".

  • МВД Украины отчитывается: на блокпостах в районах, оставленных российскими войсками, задерживают и передают СБУ "до 40 возможных коллаборантов" ежедневно.

Как написало украинское издание "Страна.UA", сейчас СБУ ведёт порядка 1600 уголовных дел о "коллаборационизме". Попавшие под пресс "незалежной" госбезопасности — врачи, учителя, работники ЖКХ и даже соцработники и волонтёры, которые помогали пожилым людям.

Даже если человек просто приносил продукты из пунктов выдачи гуманитарки старикам домой, он объявляется врагом Украины. И ему "светит" или 15 лет тюрьмы, или пожизненное. А получать от подозреваемого признательные показания "дознаватели" из СБУ умеют…

И нисколько их при этом не смущает, что "методички", по которым они работают, составлены нацистами, уничтожившими во Вторую мировую почти 10 миллионов украинцев.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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