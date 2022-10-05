"Нечистопородным украинцам" отказано в праве стать родителями посредством ЭКО

Двери одного из частных медучреждений в Киеве украсил странный плакат: на фоне цвета украинского флага обнимаются двое смуглых мужчин в вышиванках.

Таким способом клиника ДАХНО, специализирующая на репродуктивной медицине, уведомила своих потенциальных клиентов (или поставщиков?), что отныне и впредь будет принимать сперму только "чистокровных украинцев", не имеющих "примесей русской крови". То есть у таких, кто не имеет родственников в России.

Объявление, вывешенное на двери медучреждения, разместил у себя Telegram-канал "SHOT".

Люди в комментариях пишут, что "чистокровные украинцы" с плаката подозрительно похожи на "украинских футболистов" из Бразилии — Жуниора Мораеса и Марлоса Ромеро Бонфима.

Кстати, генетики уже предупредили патриотов в белых халатах, что они с такой заботой "о чистоте крови", 100% останутся без клиентов:

найти чистокровных украинцев невозможно физически.

"Попробуйте найти отличия у людей, например, польского происхождения от украинского, русского, монгольского и других. У нас всех гены одинаковые. Только частота встречаемости может быть немножко разная. Украинцы, русские, казахи — там столько всего намешано", — сказали учёные — генетики.