Россия оставила Красный Лиман, как и другие города Харьковской области, но люди там прекрасно понимают, что ВСУ их не освобождают — они возвращают территории. И это подписывает киевскому режиму смертный приговор.
В сети есть видео из "освобождённого" ВСУ Купянска, где у молодых девушек спрашивают, рады ли они возвращению Украины.
"Ну… 50 на 50… Сразу было понятно, что центр разбомбят. Когда у нас были российские деньги, мы хотя бы что-то покупали. А сейчас все магазины закрыты, даже хлеб не купишь", — говорят девушки.
Их выражение их лиц говорит дополнительно, что "освободителям" они не рады.
Глава администрации региона от РФ Виталий Ганчев сообщил, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать в РФ, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают за получение российских паспортов.
"Людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам", — рассказал Ганчев в видео, опубликованном в Телеграм-канале администрации.
Как пишет Телеграм-канал "Харьков наш", харьковчане прекрасно понимают, кто расстрелял колонну в Купянском районе области, которая эвакуировалась в Сватово, в ЛНР, в результате чего погибли 30 человек, в том числе и дети.
"Их расстреляли украинские войска. Об этом стало известно не сейчас, когда украинская пропаганда устроила везде привычное лицемерное, показушное страдание. Известно об этом было ещё позавчера", — пишет "Харьков наш".
Авторы подчёркивают, что это был сделано целенаправленно и недвусмысленно. Режим показал, что за бегство "предателей" в РФ будут убивать, что любое отклонение от генеральной линии правящего украинского национализма карается смертью. И об этом нацисты говорят прямо в лицо харьковчанам.
Несомненно и расстрел переходящих на сторону российской Запорожской области тоже дело рук подопечных Зеленского. Жертвами обстрела со стороны ВСУ стали 23 человек, еще 34 человека получили ранения.
Одна из целей киевского режима, который убивает собственное население — воздействовать на российское общество.
Показать, что "вы сдали своих, а теперь тех, кого вы сдали, мы будем уничтожать". Но главная цель — другая: убить или выселить всех "сепаров", а это априори всех жители Новороссии, а потом заселить эти территории свидомыми.
Но такая цель ставит крест на нацистском режиме, потому что воевать со своим народом удачно ещё ни у кого не получалось.
Рано или поздно, Россия вернётся и не без помощи жителей Новороссии. Можно проиграть сражение, в том же Красном Лимане, но с лояльным населением, невозможно проиграть военную кампанию.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.