Смерть режиму Зеленского придёт от собственного народа

Россия оставила Красный Лиман, как и другие города Харьковской области, но люди там прекрасно понимают, что ВСУ их не освобождают — они возвращают территории. И это подписывает киевскому режиму смертный приговор.

"Освободителям" в Харьковской области не рады

В сети есть видео из "освобождённого" ВСУ Купянска, где у молодых девушек спрашивают, рады ли они возвращению Украины.

"Ну… 50 на 50… Сразу было понятно, что центр разбомбят. Когда у нас были российские деньги, мы хотя бы что-то покупали. А сейчас все магазины закрыты, даже хлеб не купишь", — говорят девушки.

Их выражение их лиц говорит дополнительно, что "освободителям" они не рады.

Население городов ВСУ пытают и убивают

Глава администрации региона от РФ Виталий Ганчев сообщил, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать в РФ, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают за получение российских паспортов.

"Людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам", — рассказал Ганчев в видео, опубликованном в Телеграм-канале администрации.

Как пишет Телеграм-канал "Харьков наш", харьковчане прекрасно понимают, кто расстрелял колонну в Купянском районе области, которая эвакуировалась в Сватово, в ЛНР, в результате чего погибли 30 человек, в том числе и дети.

"Их расстреляли украинские войска. Об этом стало известно не сейчас, когда украинская пропаганда устроила везде привычное лицемерное, показушное страдание. Известно об этом было ещё позавчера", — пишет "Харьков наш".

Авторы подчёркивают, что это был сделано целенаправленно и недвусмысленно. Режим показал, что за бегство "предателей" в РФ будут убивать, что любое отклонение от генеральной линии правящего украинского национализма карается смертью. И об этом нацисты говорят прямо в лицо харьковчанам.

Несомненно и расстрел переходящих на сторону российской Запорожской области тоже дело рук подопечных Зеленского. Жертвами обстрела со стороны ВСУ стали 23 человек, еще 34 человека получили ранения.

С лояльным населением ВС РФ надо побеждать киевский режим

Одна из целей киевского режима, который убивает собственное население — воздействовать на российское общество.

Показать, что "вы сдали своих, а теперь тех, кого вы сдали, мы будем уничтожать". Но главная цель — другая: убить или выселить всех "сепаров", а это априори всех жители Новороссии, а потом заселить эти территории свидомыми.

Но такая цель ставит крест на нацистском режиме, потому что воевать со своим народом удачно ещё ни у кого не получалось.

Рано или поздно, Россия вернётся и не без помощи жителей Новороссии. Можно проиграть сражение, в том же Красном Лимане, но с лояльным населением, невозможно проиграть военную кампанию.

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