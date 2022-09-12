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Эксперты: оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам РФ надо прятаться

Мир

На контролируемых ВСУ территориях люди, поддерживающие Россию, могут оказаться в сложной ситуации. Для обеспечения своей безопасности им надо или уехать, или укрыться в местах, где сторонники киевского режима их не смогут достать, считает руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

Эксперты: оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам РФ надо прятаться

"Тем, кто не может уехать, нужно прятаться — по деревням, по подвалам, где только можно. Нужно удалить из смартфона номера всех россиян — военных или волонтеров, неважно", — цитирует Шеслер газета ВЗГЛЯД.

Общественный деятель обращает внимание на то, что силовики проводят задержания на улицах, проверяя контакты в телефонах и социальные сети на предмет подписки неугодных Telegram-каналов. Шеслер советует менять SIM-карты и удалять телефонные номера, которые могут вызвать подозрение.

В группе риска не только волонтёры и работники администрации, но и обычные люди, которые, например, записывали своих детей на обучение по стандарту России и желающие получить российское гражданство, отмечает Шеслер. Она советует местным жителям покинуть территорию, уехать в Европу или в Россию, получив статус беженца. Тем, кто сейчас этого сделать не может, оптимальным вариантом будет укрытие в деревнях и подвалах.

Политолог Владимир Скачко высказывает схожее мнение:

"Жителям Купянска и Великого Бурлука Харьковской области можно посоветовать только одно — это прятаться, не высовываться и ждать. У наёмников, которые, как сообщалось, пришли туда, есть четкая задача — подавить очаги сопротивления и запугать местных жителей и жителей соседних регионов, чтобы те не проявляли свою лояльность по отношению к России. И эту задачу они будут выполнять. И тех, кто будет демонстрировать пророссийские настроения, будут сажать или убивать. Ставки максимально высоки. Поэтому буквально подполье, буквально спрятаться в подвал".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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