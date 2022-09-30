Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время армия России полностью освободит Донецкую Народную Республику и Запорожскую область.
"Думаю, что в ближайшем будущем у нас получится это сделать и в ДНР, и на Херсонском направлении, и на Запорожском. Это наша территория будет. Никто не имеет право шутить с нами. Шутить с Россией мы не позволим", — заявил Кадыров в Кремле.
В пятницу 30 сентября в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что во время выступления Путина Кадыров расплакался.
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