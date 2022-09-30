Кадыров: Россия полностью освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшее время армия России полностью освободит Донецкую Народную Республику и Запорожскую область.

"Думаю, что в ближайшем будущем у нас получится это сделать и в ДНР, и на Херсонском направлении, и на Запорожском. Это наша территория будет. Никто не имеет право шутить с нами. Шутить с Россией мы не позволим", — заявил Кадыров в Кремле.

В пятницу 30 сентября в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал документы о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что во время выступления Путина Кадыров расплакался.