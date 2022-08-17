Эксперт: Горбачёв и Ельцин бросили Афганистан на произвол судьбы

В феврале 1989 года войска СССР покинули Афганистан. Почему с тех пор на его территории не прекращается гражданская война, и могло ли руководство СССР и России после вывода наших войск из Афганистана не допустить кровопролития в этой стране, рассказал журналист-международник, к. ист. н., ветеран боевых действий в Афганистане Александр Сухопаров.

Виноваты США, а не СССР

— Некоторые утверждают, что в нынешней ситуации в Афганистане виноват ввод советских войск в эту страну в конце 1979 года, поскольку это могло озлобить население Афганистана, которое бросилось к США, чтобы сопротивляться агрессии СССР. Это так?

— Нет. В сегодняшней политической ситуации в Афганистане виноваты США, они в 2001 году возглавили вторжение в эту страну, чтобы навязать афганцам свою идеологию. В 2022 году американцы спешно бежали из Афганистана, бросая имущество и союзников. В результате к власти пришли радикальные исламисты "Талибана"*, в создании которого участвовали США и Пакистан.

Советский Союз всегда выступал за нейтральный независимый Афганистан. Когда к власти в Кабуле пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), СССР первым признал Демократическую Республику Афганистан.

В декабре 1979 года в ответ на неоднократные просьбы законного афганского правительства СССР ввёл в страну ограниченный контингент войск, чтобы помочь Афганистану защититься от внешних сил, пытавшихся свергнуть НДПА. Эта помощь была законна и полностью отвечала Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, заключённому в декабре 1978 года между нашими двумя государствами, а также международному праву и статье 51 Устава ООН, предусматривающей неотъемлемое право стран на коллективную и индивидуальную самооборону в целях отражения внешней агрессии.

Ввод войск помешал превратить Афганистан в плацдарм для подрывных действий против СССР. Это был оправданный шаг ради безопасности наших южных рубежей.

— США хотели подтолкнуть СССР к вводу войск в Афганистан, чтобы ослабить нашу экономику и развалить страну?

— Да, ЦРУ и Госдеп вынашивали подобную стратегию. Тогдашний советник президента США по внешней политике Збигнев Бжезинский говорил, что их цель — превратить Афганистан для СССР в то, чем Вьетнам стал для Америки. Однако, этого не случилось. Роль СССР в Афганистане была принципиально иной, чем роль США во Вьетнаме, и финал войны был иной. Советский Союз помогал южному соседу не только в отражении внешней агрессии, но и в политике и экономике. Мы на афганской земле соорудили более 140 объектов:

промышленных комплексов,

дорог,

газопроводов и газопромыслов,

медицинских учреждений,

учебных заведений.

Эту помощь афганцы вспоминают с благодарностью. Она принципиально отличается от того, что принесли Афганистану американцы в 2001 году: войну, кровь и разрушения.

Для афганцев они были чужими. Талибов* афганцы тоже не жалуют, но, всё же, выбрали из двух зол меньшее. С приходом радикальных исламистов Афганистан не успокоится, и его ещё ждут трудные испытания, возможно, военные.

История предательства

— Насколько перед своим уходом в 1989 году советские специалисты смогли подготовить к сопротивлению душманам армию и спецслужбы, которые подчинялись президенту Мохаммаду Наджибулле?

— Афганская армия в период нахождения наших войск в стране была подготовлена к сопротивлению довольно хорошо. Многие её офицеры прошли обучение в советских военных училищах и академиях, владели современными способами ведения боевых действий, имели современное вооружение. После вывода советских войск из Афганистана в феврале 1989 года афганские войска ещё три года успешно отражали атаки моджахедов.

Афганская армия утратила боеспособность из-за развала СССР и прекращения поставок горючего, смазочных материалов, боеприпасов и вооружений. В то же время противная сторона — моджахеды — снабжалась всем необходимым из США, Пакистана, некоторых арабских стан. Силы оказались неравными.

— Бывший председатель КГБ СССР В. Крючков в 1988 году делал на Политбюро КПСС доклад о том, что только режим Наджибуллы спасает СССР от наркотрафика и сращивания* всех антисоветских групп в Закавказье в единый фронт, который может развязать гражданскую войну в СССР. Кто персонально в Кремле виноват в смерти верного союзника СССР доктора Наджиба?

— Кто персонально из окружения Горбачёва и Ельцина был связан с американской администрацией, судить не берусь.

В прекращении поддержки Афганистана и в свержении доктора Мохаммада Наджибуллы виновата вся кремлёвская верхушка. Его и всю страну бросили на произвол судьбы.

Трагическая гибель афганского лидера 26 сентября 1996 года после захвата Кабула талибами* (он был зверски замучен и публично казнён) лежит на совести тогдашнего руководства нашей страны.

— Каким вы видите развитие событий в Афганистане и странах Ближнего Востока?

— Впереди у Афганистана под властью талибов* неспокойная жизнь. Афганцы предпочитают умеренный ислам. Мир, тем более мусульманский, не желает жить по западным законам и не будет. Страны Центральной Азии, Ближнего Востока ищут свои пути развития.

Нам необходимо искать союзников в мире, в том числе в Афганистане. С "Талибаном"* это сделать не удастся.

Нам следует ориентироваться на умеренные политические силы, которые выступают за независимый и неприсоединившийся Афганистан. Такие политические силы там есть. Два десятилетия нахождения в Афганистане американцев показали, с кем выгоднее сотрудничать: с нами или Западом. Ведь объекты нашего сотрудничества с Афганистаном хорошо себя зарекомендовали и работают до сих пор. Простые афганцы добро помнят.

*террористическая организация, запрещённая в РФ

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