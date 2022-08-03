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Автор Александр Трубин

Талибы* в Афганистане: с автоматом в руках мирной жизни не построишь

Мир » Азия » Южная Азия

В Кабуле побывала делегация пакистанских улемов-богословов. К этому визиту интерес был особый. Ведь осталось совсем ничего до годовщины победы движения "Талибан"*, бойцы которого вошли в афганскую столицу 15 августа 2021 года.

Талибы* в Афганистане: с автоматом в руках мирной жизни не построишь

Талибы* ждали гостей раньше, но те несколько раз меняли сроки приезда. Пакистанские обозреватели в этой связи указывают на две возможные причины проволочек.

  1. Во-первых, долго согласовывались сопутствующие меры безопасности, поскольку в Кабуле почти ежемесячно происходят террористические акты. Последний случился несколько дней назад на стадионе для крикета, где взорвалась самодельная бомба.
  2. И вторая причина: у самих пакистанских улемов много времени ушло на то, чтобы согласовать единую позицию накануне грядущей поездки в Афганистан.

Главной целью этой поездки было желание улемов примирить пакистанские власти с пуштунским мятежным движением ТТП (Тахрике Талибане Пакистан).

Его члены также называют себя талибами* и борются за независимость от Карачи так называемой зоны свободных племён, отказываясь входить в государственно-территориальные образования и подчиняться их законам. Ежегодно в кровопролитных боевых действиях с обеих сторон гибнут тысячи людей.

Пакистанская военная разведка ещё до победы движения "Талибан"* в Афганистане рассчитывала на то, что хотя бы часть боевиков ТТП уйдёт со временем в соседний перестроенный в исламский эмират Афганистан. Они таки и ушли, но только на короткий период — зализать раны и прийти в себя. Местные талибы* приняли и принимают их как братьев. Да ещё не раз отгоняли от границы наседающие подразделения пакистанской армии.

Словом, пакистанская разведка, да что там разведка, вся политическая элита дала маху с намерением навсегда приручить афганских талибов*. Несмотря на то, что внутри движения полным-полно и самих "пенджаби" — так с насмешкой кличут в Афганистане выходцев из зоны свободных племён. Когда надо, они умеют играть в поддавки, но это не значит, что так будет всегда. Пуштунская солидарность — вещь непоколебимая. Поездка пакистанских улемов в Кабул, как и следовало ожидать, закончилась ничем.

Идея проведения мирных переговоров с прямым участием ТТП повисла в воздухе.

Напоследок богословы попытались обратить внимание руководителей движения "Талибан"* на то, что уже стало притчей во языцех международных дискуссий вокруг Афганистана. Речь идёт о пресловутом законе, запрещающем посещать школы девочкам старше шести лет. Но и здесь был получен от ворот поворот: не надо вмешиваться в наши внутренние дела.

Обращает на себя внимание тот факт, что недоговороспособность кабульских талибов* постоянно усугубляется. И тут даже дело не в том, с кем у них идёт разговор. Тот визави, кто позволяет себе хоть малейшую критику власть предержащих в Кабуле, автоматически попадает в "чёрный" список.

В нём фигурирует и другой сосед Афганистана — Таджикистан, который осуждает этническую дискриминацию и всесторонне поддерживает действующий в долине Панджшер Национальный фронт сопротивления (НФС) во главе с Ахмадом Масудом. Вооружённые силы движения "Талибан"* взяли в кольцо этот таджикский анклав и хотят не только уничтожить лидера 15-миллионного этноса, но и подчинить своей воле всех таджиков. На этом фоне идут постоянные угрозы в адрес Таджикистана. Месяц назад приграничные районы этой страны подверглись массированному обстрелу с территории Афганистана. Кстати, одновременно был обстрелян и Узбекистан.

В последние дни на западной границе Афганистана возобновились ожесточённые перестрелки с иранскими пограничниками. Есть погибшие. В чём причина конфликта? Она касается водопользования на реке Гильменд. Тегеран уже несколько раз пытался договориться с Кабулом о строгом соблюдении подписанного двумя странами ещё в 1973 году соглашения, чтобы не нарушались зафиксированные пропорции забора воды. Но всё без толку. В ответ афганская сторона демонстративно наращивает военный потенциал вдоль границы с Ираном, провоцируя тем самым новые столкновения. Хотя формула решения конфликтной ситуации есть, она вытекает из действующего соглашения и имеет адекватные критерии. Необходимо только сесть за стол переговоров и, что называется, сверить часы.

Но это и есть самое трудное для талибов*.

Как говорит бывший профессор Кабульского университета Файзулла Джалал, движение "Талибан"* — это чисто военная структура и менталитет её руководителей не простирается так далеко, как того требуют неотложные задачи государственного строительства.

В этом не помогают и религиозные регалии: если человек мулла или учился только в медресе, ему сложно справиться с министерскими обязанностями. Плюс, по словам Файзуллы Джалала, не хватает понимания того, что весь минувший век Афганистан никогда не жил в условиях ортодоксальных ограничений и запретов.

Результат года правления талибов* налицо:

  • пуштунский шовинизм,
  • растущая напряжённость внутри страны и на её границах.

С автоматом на взводе в руках мирной жизни не построишь — так считает афганский аналитик.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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