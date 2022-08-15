Востоковед: РФ может вести переговоры и экономически сотрудничать с талибами*

Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Борис Долгов в разговоре с Pravda.Ru оценил предложение Афганистана, который находится под контролем террористической организации "Талибан"*, приобрести у России более одного миллиона баррелей нефти по бартеру.

"Афганистан может передать РФ, например, продукцию сельского хозяйства, минеральные ресурсы, редкоземельные металлы", — отметил специалист.

Как заявил эксперт, радикалы получили власть в республике в результате бегства предыдущего правительства. Его поддерживали американские военные, которые тоже покинули страну, добавил собеседник издания.

"На мой взгляд, Москва может вести переговоры и заключать соглашения с талибами*, поскольку они являются единственной действующей властью в Афганистане", — заключил востоковед.

Ранее министр промышленности и торговли республики Нуриддин Азизи сообщил о планах властей увеличить объёмы закупок нефти из России.

"Мы предложили около миллиона баррелей, если Москва сможет отправлять больше топлива, это не проблема", — сказал глава ведомства.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.