Американские власти не в силах стереть свою вину за беды Афганистана. Такое мнение выразил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
В интервью РИА Новости он напомнил, что американцы "унесли ноги" из этой страны. Дипломат призвал Соединённые Штаты заплатить за "битые горшки" в Афганистане. Эту мысль, указал посол, неоднократно озвучивал российский лидер Владимир Путин.
"В головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана", — сказал Жирнов.
Ранее бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что был вынужден покинуть Кабул, когда "Талибан"* начал штурм города. Как подчеркнул политик, боевики не упустили бы шанс "унизить" действующего руководителя страны.
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вашингтон нашёл способ как свести на нет все успехи российской армии в спецоперации — устроить второй Чернобыль.