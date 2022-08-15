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Посол РФ в Кабуле Жирнов: США не могут стереть вину за беды Афганистана

Мир

Американские власти не в силах стереть свою вину за беды Афганистана. Такое мнение выразил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Посол РФ в Кабуле Жирнов: США не могут стереть вину за беды Афганистана

В интервью РИА Новости он напомнил, что американцы "унесли ноги" из этой страны. Дипломат призвал Соединённые Штаты заплатить за "битые горшки" в Афганистане. Эту мысль, указал посол, неоднократно озвучивал российский лидер Владимир Путин.

"В головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана", — сказал Жирнов.

Ранее бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что был вынужден покинуть Кабул, когда "Талибан"* начал штурм города. Как подчеркнул политик, боевики не упустили бы шанс "унизить" действующего руководителя страны.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Александровна Степушова
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