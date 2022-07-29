Политиков в США перестала устраивать двухпартийная система

Бывшие члены Демократической и Республиканской партий США, объединившись, объявили о создании третьей политсилы в стране.

Новая партия должна стать центристской и получить название Forward ("Движение вперёд" или "Вперёд"). Её цель — стать реальной альтернативой республиканцам и демократам.

Лидерами новой партии станут экс-кандидат в президенты США, демократ Эндрю Янг, экс-губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман и Дэвид Джолли, бывший конгрессмен-республиканец из Флориды.

Пока программы у этого политического образования нет. По данным Reuters, в качестве основных целей "отцы-основатели" "Движения вперёд" ставят "возрождение справедливой, процветающей экономики" и "больше возможностей для выбора американцев, больше уверенности в функционирующем правительстве и больше участия в нашем будущем". В общем, за всё хорошее против всего плохого.

"Идея состоит в том, чтобы предоставить избирателям "подходящую, заслуживающую доверия национальную третью партию", — пишет издание со ссылкой на одного из основателей партии Майлза Тейлора (при Трампе был начальником штаба Министерства внутренней безопасности США). — "Потому что проблемы Соединённых Штатов должны решаться не слева или справа, а только "вперед".

Двухпартийной системе США пришёл конец?

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, реального влияния на политику третья партия не получит до тех пор, пока в Америке существует система выборщиков, которая "стоит на страже двухпартийной системы США".

"Двухпартийной системе придёт конец, когда американцы будут избирать президента напрямую. То есть, глава государства будет избираться в зависимости от количества проголосовавших за кандидатов, — пояснил политолог в интервью Pravda.Ru.

Впрочем, некоторые перемены в политическом поле США всё же могут произойти — в Америке может начаться фрагментация политического спектра, и ситуация может быть очень похожа на европейскую, когда множество партий будут создавать нестабильность в стране.

Васильев напомнил, что в Америке время от времени на протяжении её истории возникали третьи партии. И всегда это было ответом на неудовлетворённость двухпартийной системой, разочарованность либо в республиканцах, либо в демократах, либо и в тех, и в других. Как реакция на социальную нестабильность, экономические кризисы, потрясения. Так было в 1960-е годы, когда была создана партия Уоллеса, и в конце 1980-начале 1990-х годов — реформистская партия Росса Перо.

— Чем это вызвано сегодня, помимо очень серьёзных неурядиц, которые есть в Америке?

— Сменой поколений. Дело всё в том, что если посмотреть на американский механизм политической социализации, то можно увидеть очень интересную вещь: с детства людей приучают, что надо голосовать либо за "партию слона" — республиканцев, либо за "партию осла" — демократов.

На принципе "ты за демократов или за республиканцев?" воспитано несколько поколений американцев.

Но сейчас, когда избирательные права получают миллениалы (так называют поколение людей, которые были рождены в конце XX века), провозглашающие свою независимость и свободу мышления и волеизъявления, привычное деление перестало работать.

Люди стали иметь колеблющуюся ориентацию: на одних выборах они могли проголосовать за демократов, на других — за кандидатов-республиканцев — в зависимости от настроения, обещанных преференций и так далее. Таких в Штатах примерно 30%.

То есть, сегодня считается, что демократов в стране — 40%, республиканцев — 30, независимых — 30. И традиционно эти независимые делятся между "слонами" и "ослами", либо занимают пассивные позиции.

У вновь создаваемой партии есть все шансы сделать их своим электоратом. И, пользуясь упадком "традиционных" партий (которыми многие в Штатах недовольны) стать форвардом новой эпохи XXI века. Символом поколенческой смены.

"Двухпартийность" может быть и ни при чём

По мнению Васильева, не исключен и другой вариант. Напрямую связанный с судьбой Байдена:

"С ним ведь явно надо что-то делать. То ли увольнять его, то ли попросить, чтобы он сам подал в отставку. А тут и готовый кандидат "на замену" — демократ Эндрю Янг, проигравший выборы из-за косности "старой гвардии". И его начинают раскручивать, чтобы обеспечить успешную избирательную кампанию в 2024 году".

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