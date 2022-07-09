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Трамп: США не в том положении, чтобы поучать другие страны

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США сейчас "находятся в упадке", и властям надо решать проблемы с убийствами невинных людей на улицах, а не поучать другие страны, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Выступая перед сторонниками республиканцев в Лас-Вегасе, он сказал, буквально, следующее:

"Наша нация никогда прежде не была в таком упадке. Нас поставили на колени, и мы терпим унижение за унижением. Мы ослаблены. И при этом смеем читать нотации другим странам, учить их демократии. Если мы не остановим варварство у себя дома, у нас не останется страны".

По словам Трампа, главное, что надо срочно делать в стране — наладить безопасность на улицах городов, которые завалены наркотиками, и укрепить границу, которая "защищена хуже, чем когда-либо".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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