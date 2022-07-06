Спасением демократии в США занялся лично Сорос

Верховный суд США и Республиканская партия Дональда Трампа представляют большую угрозу для США, чем Россия и Китай, и должны быть побеждены любыми средствами, заявил идеолог всех "оранжевых революций", демократ Джордж Сорос.

Как это сделать, он рассказал в статье, опубликованной в Project Syndicate.

Напомню, 91-летний Сорос ранее призывал к смене режима в Китае и быстрой победе над Россией. Обе страны, по его утверждению, — "репрессивные режимы”, которые "хотят навязать миру автократическую форму правления”.

И вот теперь идеолог радикальных государственных перемен вдруг озадачился судьбой демократии в собственной стране. Он считает, что большая угроза для США исходит от "внутренних врагов демократии”, к которым относятся "нынешний Верховный суд, где доминируют крайне правые экстремисты и Республиканская партия Дональда Трампа, которая их туда и поставила".

Чем не угодил Соросу Верховный суд США

Вторя президенту Джо Байдену, Сорос осудил суд за принятое в прошлом месяце решение Доббса, которое отменило прецедент Роу против Уэйда 1973 года, когда речь шла об абортах. Он сказал, что логика постановления ставит под угрозу другие права, признанные Четырнадцатой поправкой, "среди них право на контрацепцию, однополые браки и права ЛГБТК”, и, возможно, даже межрасовые браки.

"Абсолютно ясно, что этот суд намерен предпринять лобовую атаку на исполнительную власть, — утверждает Сорос, указывая на постановления, касающиеся полномочий Агентства по охране окружающей среды, владения оружием и перераспределения районов. — Общим знаменателем в недавних вердиктах суда является "поддержка идей, продвигаемых Республиканской партией Трампа, и ослабление или запрещение идей, поддерживаемых Демократической партией”.

Призыв к революционным переменам

Верный своим много раз опробованным в других странах "рецептам" решения проблем с нежеланием следовать демократическим путем, мультимиллиардер заявляет, что все решения американского Верховного суда являются "частью тщательно разработанного плана по превращению США в репрессивный режим”, и единственный способ остановить их — "выбросить Республиканскую партию из офиса (суда) в результате обвала”. Видимо, для того, чтобы "неправильные" судьи не мешали демократам, которые в настоящее время контролируют Белый дом и обе палаты конгресса.

"Республиканцы атакуют нашу систему демократии со всех сторон. Выживание демократии в США находится под серьезной угрозой, и мы (члены демпартии) должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это”, — написал Сорос, обвинив партию в том, что она "наполнила” Верховный суд и многие суды низшей инстанции "судьями-экстремистами” и приняла законы, которые "очень затрудняют голосование” и "облегчают подрыв избирательной системы” на государственном уровне.

Краткий "послужной список"

91-летний выходец из семьи венгерских эмигрантов (настоящее имя Дьорд Шварц), Джордж Сорос является разработчиком, идейным вдохновителем и спонсором оранжевых революций в целом ряде стран. Специализируется этот убеждённый русофоб на свержении правительств, "уличенных" в дружественных отношениях с Россией.

Сценарии во всех случаях похожи:

в "неблагонадёжной" стране создается система гуманитарных фондов, "Открытых обществ", НПО, посредством которых в умы молодежи "вкладываются идеи свободы, равенства, братства". После мощной "накачки" людей выводят на улицы.

Так было в Сербии, где в январе 2001 года в результате переворота от власти отстранили президента Слободана Милошевича.

Потом, в ноябре 2003 года, СМИ писали о его причастности к свержению президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

Согласно WND, фонд "Открытое общество Сороса" сыграл существенную роль в "арабских "весенних движениях", которые дестабилизировали несколько арабских стран, спровоцировали беспорядки, которые привели к свержению президента Туниса Зина Эль Абидина Бен Али.

Список можно продолжать долго, прежде чем очередь дойдёт до крайнего успешного проекта американского демократа — Украины.

Америку-то за что?

Нынешнее заявление Сороса объясняется просто: он является самым убежденным противником Трампа в так называемом клубе американских миллиардеров.

Он вложил $25 млн в предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, чтобы не впустить его в Белый дом, а потом, как сообщал в марте 2016 года Fox News, запустил кампанию на сумму в $15 млн, чтобы заставить латиноамериканцев и иммигрантов голосовать за Клинтон и против Трампа. А когда усилия провалились, занимался финансированием массовых протестных акций, целью которых было заставить 45-го президента оставить пост. Деньги на это шли через так называемый Американский союз гражданских свобод (ACLU). В него в ноябре 2014 года Фонд Открытого Общества Сороса "влил" $50 млн.

Кстати, сегодняшнее заявление Сороса выглядит для раздираемой экономическим кризисом Америки довольно зловеще, если вспомнить, что в марте Newsmax сообщил, что ACLU запускает общенациональные "тренинги по сопротивлению властям".

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