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Автор Ольга Лебедева

В Британии Зеленского объявили "лидером нашего времени". Таким, как Черчилль

Мир

Сегодня стало известно, что очередная западная награда нашла своего героя. И им снова стал Владимир Зеленский, который ещё не успел прийти в себя от восторга, вызванного тем, что его именем названы вымершие древние беспозвоночные.

И вот, новая перемога ("победа" — укр): в Британии ему вручили премию Черчилля за лидерство. Об этом президент Незалежной рассказал в своем ежедневном видеообращении к нации.

Согласно данным сайта Международного общества Черчилля, награда, виртуально вручённая Борисом Джонсоном Владимиру Зеленскому, "присуждается за выдающееся лидерство отдельных людей в духе лидера военного времени сэра Уинстона Черчилля".

"Президент Зеленский столкнулся с таким же суровым испытанием лидерства, как и Черчилль. Он с типично черчиллевским хладнокровием показал миру, что на самом деле означает моральное и физическое мужество. Его неповиновение, достоинство и спокойствие под давлением тронули миллионы. Для меня было настоящей честью называть его своим другом, и для меня огромная честь вручить ему эту награду сегодня”, — сказал уходящий премьер Британии (цитата с сайта общества Черчилля).

Борис Джонсон виртуально вручает премию Черчилля Владимиру Зеленскому (©winstonchurchill.org)
Борис Джонсон виртуально вручает премию Черчилля Владимиру Зеленскому ((c)winstonchurchill.org)

Для сведения: ранее эта награда вручалась, к примеру, премьер-министрам Великобритании Маргарет Тэтчер и Джону Мейджору, госсекретарям США Мадлен Олбрайт и Джеймсу Бейкеру.

Украинцы удивлены

Пользователи в соцсетях (преимущественно, что интересно, украинцы) как-то не особо обрадовались за своего президента. Среди комментаторов немало оказалось таких, кто

  • удивился "странному понятию о том, каким должен быть лидер",
  • считает, что уже если награждать Зеленского, то исключительно "за геноцид собственного народа":

"ау, этот человек намерен воевать до последнего украинца",

"он отправляет умирать простых мужчин, которые даже автомат в руках не умеют держать в руках";

"для этого лидера люди — пушечное мясо".

Скромный парень

Сам Зеленский, рассказывая о награде, скромно, но патриотично написал:

"Эта награда была бы невозможной, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему".

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Зеленский - профессиональный актер?
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина борис джонсон владимир зеленский
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