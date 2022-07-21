Учёные-палеонтологи затроллили Зеленского: вымершее беспозвоночное

Палеонтологи включились в флэшмоб "Весь мир с Украиной", назвав в честь Владимира Зеленского древнее ископаемое морское животное.

Оказывается, британские учёные могут не только осваивать бюджеты и пилить гранты на "очень актуальных" и "социально значимых" исследованиях, не имеющих ни малейшего отношения к реальной жизни и оттого не несущих никакой практической ценности. Судя по наименованию, которое получило одно из последних палеонтологических открытий, в троллинг высочайшего уровня учёные мужи умеют тоже.

В 2021 году в Эфиопии были обнаружены останки беспозвоночного животного из отряда морских лилий. Окаменелость была передана в польский Силезский университет для дальнейшего изучения, предварительно получив гордое наименование — Ausichicrinites zelenskyyi.

"Этимология: в честь Владимира Александровича Зеленского, шестого и нынешнего президента Украины, за его мужество и отвагу в защите свободной Украины", — поясняет статья, опубликованная в журнале британского Королевского общества открытых наук.

Несомненное сходство с оригиналом!

В данном случае британские учёные, пожалуй, правы как никогда. Рассмотрим подробнее некоторые "родственные" черты действующего президента Украины и его ископаемого "тёзки".

Морские лилии принадлежат к классу иглокожих животных. У них имеется внешний скелет.

Стараниями своих пиарщиков небритый Зеленский в последние месяцы тоже сильно напоминает иглокожее животное.

Морская лилия способна прикрепляться к ландшафту, но в случае опасности легко (хотя и не очень быстро) уползает и может свободно перемещаться в воде.

Так и Зеленский: уцепился за президентское кресло, но в случае опасности легко уползёт (если успеет, конечно) на "запасной аэродром" — заранее прикупленную виллу в Майами, США.

У морских лилий отсутствует мозг. Он просто "не предусмотрен конструкцией".

У Зеленского, судя по его откровенно неадекватному поведению, на которое обращают внимание не только медицинские специалисты, но и обычные, вменяемые граждане, этот орган отсутствует тоже. Вероятно, когда-то раньше он был, просто атрофировался за ненадобностью.

Морская лилия имеет пятилучевое строение. Лучи выполняют функцию рук, но, кроме основных пяти, животное отращивает от 10 до 200 "ложных рук", чтобы захватывать больше пищи.

Судя по тому, что протянутая рука Зеленского сунулась практически в каждую страну, имевшую глупость (или несчастье) посочувствовать украинским беженцам, нынешний президент Незалежной тоже отрастил их штук двести. Только вместо пищи захватывает он деньги и оружие — везде, где может.

Основные органы в теле морской лилии — рот и анус. Этого вполне достаточно для жизнедеятельности животного.

Зеленскому тоже вполне достаточно этих двух основных органов, правда, рот он использует не только для поглощения пищи, а в основном — чтобы орать на весь мир что-нибудь вроде: "Ой, люди добрые, спасите-помогите, хулиганы зрения лишают!". Причём, как у морской лилии рот всегда располагается наверху, так у Зеленского анус расположен в сторону России: гадит он вполне целенаправленно.

Морская лилия не имеет первичных половых признаков, что никоим образом не мешает ей размножаться половым путём. Женские и мужские гаметы (половые клетки) располагаются в отростках-"руках", а оплодотворение происходит внешним способом, вне женского организма.

Не будем касаться личной жизни и способов размножения Зеленского, но вот для того, чтобы заметить, так сказать, отсутствие "фаберже", его даже раздевать не придётся. В нашем "сермяжно-посконном" мире всё ещё принято оценивать мужчину по его поступкам, ну так просто напомним:

Кто обещал "просто перестать стрелять" и прекратить войну в Донбассе?

Кто замусолил "минские соглашения" до состояния использованной туалетной бумажки?

Кто обещал не допускать преследований и репрессий за критику украинской власти?

Клятвы про восстановление аэропортов и привлечение миллиардных инвестиций и вовсе напоминают бессмертное выступление Остапа Бендера перед васюкинскими шахматистами.

И, кстати, что там насчёт незаконной вырубки лесов и добычи янтаря? Снижения тарифов для населения на газ и отопление? Неужели не вышло? Удивительно (на самом деле нет).

И это лишь малая часть длиннющего списка "забытых обещаний" Зеленского. Так что, как видим, концепция "мужик сказал — мужик сделал" тут вообще не работает.

Ну и вишенка на торте. Это самое безмозглое беспозвоночное животное, названное в честь самого президента Украины, давным-давно вымерло. Осталась от него одна окаменелость, изучением которой и занимаются нынче в Силезском университете Польши.

Зеленский, конечно, пока ещё жив (это не угроза, просто, как известно, все люди смертны, а иногда даже "внезапно смертны", как говорил классик). Но уже давным-давно витает в воздухе и всё чаще озвучивается прямым текстом, что и сам Зеленский — "политический труп", и вся, в особенности постмайданная, Украина — мертворождённый конструкт, с которым, ввиду его особой вредоносности, пора закругляться.

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