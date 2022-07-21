Палеонтологи включились в флэшмоб "Весь мир с Украиной", назвав в честь Владимира Зеленского древнее ископаемое морское животное.
Оказывается, британские учёные могут не только осваивать бюджеты и пилить гранты на "очень актуальных" и "социально значимых" исследованиях, не имеющих ни малейшего отношения к реальной жизни и оттого не несущих никакой практической ценности. Судя по наименованию, которое получило одно из последних палеонтологических открытий, в троллинг высочайшего уровня учёные мужи умеют тоже.
В 2021 году в Эфиопии были обнаружены останки беспозвоночного животного из отряда морских лилий. Окаменелость была передана в польский Силезский университет для дальнейшего изучения, предварительно получив гордое наименование — Ausichicrinites zelenskyyi.
"Этимология: в честь Владимира Александровича Зеленского, шестого и нынешнего президента Украины, за его мужество и отвагу в защите свободной Украины", — поясняет статья, опубликованная в журнале британского Королевского общества открытых наук.
В данном случае британские учёные, пожалуй, правы как никогда. Рассмотрим подробнее некоторые "родственные" черты действующего президента Украины и его ископаемого "тёзки".
Стараниями своих пиарщиков небритый Зеленский в последние месяцы тоже сильно напоминает иглокожее животное.
Так и Зеленский: уцепился за президентское кресло, но в случае опасности легко уползёт (если успеет, конечно) на "запасной аэродром" — заранее прикупленную виллу в Майами, США.
У Зеленского, судя по его откровенно неадекватному поведению, на которое обращают внимание не только медицинские специалисты, но и обычные, вменяемые граждане, этот орган отсутствует тоже. Вероятно, когда-то раньше он был, просто атрофировался за ненадобностью.
Судя по тому, что протянутая рука Зеленского сунулась практически в каждую страну, имевшую глупость (или несчастье) посочувствовать украинским беженцам, нынешний президент Незалежной тоже отрастил их штук двести. Только вместо пищи захватывает он деньги и оружие — везде, где может.
Зеленскому тоже вполне достаточно этих двух основных органов, правда, рот он использует не только для поглощения пищи, а в основном — чтобы орать на весь мир что-нибудь вроде: "Ой, люди добрые, спасите-помогите, хулиганы зрения лишают!". Причём, как у морской лилии рот всегда располагается наверху, так у Зеленского анус расположен в сторону России: гадит он вполне целенаправленно.
Не будем касаться личной жизни и способов размножения Зеленского, но вот для того, чтобы заметить, так сказать, отсутствие "фаберже", его даже раздевать не придётся. В нашем "сермяжно-посконном" мире всё ещё принято оценивать мужчину по его поступкам, ну так просто напомним:
И это лишь малая часть длиннющего списка "забытых обещаний" Зеленского. Так что, как видим, концепция "мужик сказал — мужик сделал" тут вообще не работает.
Зеленский, конечно, пока ещё жив (это не угроза, просто, как известно, все люди смертны, а иногда даже "внезапно смертны", как говорил классик). Но уже давным-давно витает в воздухе и всё чаще озвучивается прямым текстом, что и сам Зеленский — "политический труп", и вся, в особенности постмайданная, Украина — мертворождённый конструкт, с которым, ввиду его особой вредоносности, пора закругляться.
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