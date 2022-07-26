Разграбление Украины: Киев передал США золотые запасы на $12 миллиардов

Весь период "незалежности" Украины, начавшийся после развала СССР, проходил — и с этим вряд ли кто поспорит — в режиме разграбления. То есть, уже, как минимум, три десятилетия.

Вот только стоило одной из богатейших советских республик стать "независимым государством", как она превратилась в лакомый кусок для различных западных организаций. Благо, поживиться там было чем: экономика, научный потенциал, природные и человеческие ресурсы. И всё это практически за копейки.

Кстати, Pravda. Ru уже публиковала откровения экс-советника ЦРУ, рассказавшего о том, что существовала целая программа, позволившая политикам и крупным чиновникам в Вашингтоне "неплохо зарабатывать на коррупционных сделках с украинскими властями" (подробнее - здесь).

Пока украинские олигархи помогали заокеанским "друзьям" разграблять экономику, страна пережила серьёзную утечку мозгов, что поставило крест на некогда первоклассном научном потенциале. На незалежной Украине закрылись почти все научные учреждения, которые занимались, помимо прочего, и вопросами освоения космоса.

Богатые природные ресурсы Украины разворовываются по сей день. Что уж говорить о том, что из страны вывозится всё, "что не приколочено". Самый последний пример — зерно, вокруг которого разыгралась целая драма в стиле "если не вывезти, то полпланеты умрёт от голода". О самих украинцах, кстати, никто из западных друзей не подумал, а им ведь тоже надо что-то есть, поскольку от лозунгов и ненависти "к москалям" сытым ещё никто не стал.

Кто думает, что брать на Украине больше нечего, здорово ошибается

Власти Киева решили избавиться от последних остатков национального богатства страны — её золотых запасов. По данным Gold Seek, Соединённым Штатам переданы украинские золотые резервы на сумму, по меньшей мере, в $12 млрд. Весьма вероятно, что это последние золотые запасы, которые ещё оставались у страны.

С тех пор, как Россия начала свою специальную военную операцию, политический Запад во главе с США присвоил десятки миллиардов долларов из валютных и золотых резервов Украины, отмечает Драго Боснич — независимый геополитический аналитик, уточняя, что после получения десятков миллиардов долларов в виде так называемой "военной помощи” и для финансирования своих правительственных учреждений, власти Незалежной были вынуждены отказаться от золотых запасов в качестве условия для получения этой самой помощи от США и ЕС.

К слову, о том, что последнее золото "утекло" из Украины, на прошлой неделе сообщало и агентство Reuters со ссылкой на первого зама председателя Нацбанка Украины Екатерину Рожкову:

"Мы продаём это золото, чтобы наши импортеры могли покупать необходимые товары для страны”, — цитирует её слова Reuters.

"… хоть шерсти клок"

"Украинские власти уже много лет находятся на "финансовой игле" у Запада. И теперь там (в США и ЕС), очевидно, хотят получить свои дивиденды. При неуклонном продвижении российских войск и сил ДНР и ЛНР в Донбассе киевский режим вряд ли выживет после 2022 года, не говоря уже о том, чтобы одержать победу. Тем более, что полученная им так называемая "военная помощь” доказала свою эффективность только в пропагандистской войне", — пишет Драго Боснич.

Выгода от военных действий на Украине, по его мнению, очевидна:

в дополнение к избавлению от ржавого, старого оборудования, что напрямую выгодно военно-промышленным комплексам НАТО (в первую очередь, США), политический Запад также получает возможность продавать более новое оружие, захватывая большую долю чрезвычайно прибыльного мирового рынка вооружений.

"Киевский же режим расплачивается за это деньгами, ресурсами, а теперь и золотом, принадлежащими украинскому народу. Хуже того, само население платит за это кровью, поскольку украинских мужчин, по сути, похищают и отправляют почти на верную смерть в битве, на победу в которой они не могут надеяться", — констатирует геополитик.

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