Киев оскорбился намерением США проверять, куда идут их деньги

Киев гневно отреагировал на призыв, озвученный конгрессменом США Викторией Спарц, "установить надлежащий надзор” за поставками оружия и помощи Украине.

"Эта идея сводится к попытке подорвать существующие механизмы доставки помощи Украине в условиях продолжающегося конфликта с Россией", — заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, подчеркнув, что "позиция Спарц особенно цинична, учитывая украинское происхождение конгрессвумен".

Киевский дипломат потребовал от американского конгрессмена "прекратить подрывать существующие механизмы военной помощи США Украине":

"Украинская сторона взаимодействует с американскими партнерами с максимальной открытостью, предоставляя им полную информацию об использовании технологий”, — сказал Николенко, отметив, что "дальнейшая бюрократизация” процесса только поможет Москве.

Из-за чего МИД Украины "встал в позу"

На этой неделе член палаты представителей США Спарц направила послание как президенту США Джо Байдену, так и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, попросив их предпринять по крайней мере "три срочных действия”, которые, по ее мнению, помогут "взять ситуацию под контроль”. По словам Спарц, Байден должен "прекратить играть в политику, иметь четкая стратегия и согласование помощи в области безопасности с нашей стратегией”.

Зеленский же должен "прекратить играть в политику и театр” и "начать управлять” и "лучше поддерживать свои военные и местные органы власти.”

Третий пункт, связанный с созданием механизма надзора, по-видимому, раздражал Киев больше всего.

"Конгресс должен установить надлежащий надзор за критически важной инфраструктурой и доставкой оружия и помощи”, — заявила Спарц.

Вопросы возникли не сейчас

Ранее американские политики требовали создания механизма надзора за тем, как будут фактически расходоваться деньги, предназначенные для помощи Украине. Например, еще в мае сенатор от штата Кентукки Дж. Рэнд Пол заблокировал принятие огромного законопроекта об Украине на 40 миллиардов долларов, призвав прежде создать механизм надзора за этими деньгами.

"Нам есть, как потратить эти деньги на помощь дома, — утверждал тогда Пол. — Моя присяга дана Конституции США, а не какой-либо иностранной нации, и независимо от того, насколько я сочувствую делу, моя присяга дана национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США”.

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