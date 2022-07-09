Евросоюз вывез из Украины миллионы тонн зерна

Европейский союз ускорил экспорт украинского зерна, почти удвоив объем поставок в июне, написал в соцсети, заблокированной в России, глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель.

По его словам, с апреля ЕС перевез 5,8 миллиона тонн зерна из Украины по так называемым “маршрутам солидарности”.

По приблизительным оценкам (точно сказать никто не может), в настоящее время в портах страны застряло от 22 до 25 миллионов тонн зерна.

Еврочиновник пояснил, что делается это из благородных побуждений, поскольку “1,2 миллиарда человек серьезно страдают от сочетания роста цен на продовольствие и энергоносители и ужесточения финансовых условий”.

Где живут люди, о которых так заботится Евросоюз, Боррель не уточнил, но не забыл в очередной раз обвинить Москву в “блокировании миллионов тонн зерна в украинских хранилищах, использовании продовольствия в качестве оружия войны”.

Напомним, что западные страны неоднократно обвиняли Россию в блокировании украинских портов, что делает невозможной доставку зерна в страну, хотя в реальности корабли не могут выйти в море из-за того, что Украина тщательнейшим образом заминировала свои порты. И разминировать их не собирается.