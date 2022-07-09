Евросоюз вывез из Украины миллионы тонн зерна

Европейский союз ускорил экспорт украинского зерна, почти удвоив объем поставок в июне, написал в соцсети, заблокированной в России, глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель.
По его словам, с апреля ЕС перевез 5,8 миллиона тонн зерна из Украины по так называемым “маршрутам солидарности”.
Еврочиновник пояснил, что делается это из благородных побуждений, поскольку “1,2 миллиарда человек серьезно страдают от сочетания роста цен на продовольствие и энергоносители и ужесточения финансовых условий”.
Где живут люди, о которых так заботится Евросоюз, Боррель не уточнил, но не забыл в очередной раз обвинить Москву в “блокировании миллионов тонн зерна в украинских хранилищах, использовании продовольствия в качестве оружия войны”.
Напомним, что западные страны неоднократно обвиняли Россию в блокировании украинских портов, что делает невозможной доставку зерна в страну, хотя в реальности корабли не могут выйти в море из-за того, что Украина тщательнейшим образом заминировала свои порты. И разминировать их не собирается.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.