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Евросоюз вывез из Украины миллионы тонн зерна

Мир

Европейский союз ускорил экспорт украинского зерна, почти удвоив объем поставок в июне, написал в соцсети, заблокированной в России, глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель.

Евросоюз вывез из Украины миллионы тонн зерна

По его словам, с апреля ЕС перевез 5,8 миллиона тонн зерна из Украины по так называемым “маршрутам солидарности”.

  • По приблизительным оценкам (точно сказать никто не может), в настоящее время в портах страны застряло от 22 до 25 миллионов тонн зерна.

Еврочиновник пояснил, что делается это из благородных побуждений, поскольку “1,2 миллиарда человек серьезно страдают от сочетания роста цен на продовольствие и энергоносители и ужесточения финансовых условий”.

Где живут люди, о которых так заботится Евросоюз, Боррель не уточнил, но не забыл в очередной раз обвинить Москву в “блокировании миллионов тонн зерна в украинских хранилищах, использовании продовольствия в качестве оружия войны”.

Напомним, что западные страны неоднократно обвиняли Россию в блокировании украинских портов, что делает невозможной доставку зерна в страну, хотя в реальности корабли не могут выйти в море из-за того, что Украина тщательнейшим образом заминировала свои порты. И разминировать их не собирается.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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