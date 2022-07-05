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Автор Любовь Степушова

Газа нет: Норвегия не будет солидарна с ЕС и Украиной

Мир » Европа

Нефтяники и газовики Норвегии забастовали, демонстрируя отсутствие солидарности с ЕС и Украиной. Власти Норвегии давить на нефтегазовый сектор не будут.

Газа нет: Норвегия не будет солидарна с ЕС и Украиной

Норвежские газовики забастовали

Норвежская энергетическая компания Equinor закрыла с 5 июля три месторождения, 6 июля начнётся забастовка ещё на трёх, а с 9 июля возможно закрытие ещё нескольких месторождений.

Добыча нефти и газа будет сокращена на 89 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, из которых 27 500 баррелей приходится на добычу газа, сообщила группа Equinor. По подсчетам Reuters, к субботе могут быть парализованы почти четверть добычи газа в Норвегии и около 15 процентов добычи нефти.

Как пишет Handelsblatt, Министерство труда объявило, что "внимательно" следит за конфликтом: оно может вмешаться и прекратить забастовку, если возникнут исключительные обстоятельства.

Для стран ЕС эта забастовка чрезвычайно не ко времени в условиях сокращения поставок из РФ, когда на профилактику закрыт "Северный поток 1". Именно на норвежский газ делалась основная ставка в качестве замещения российских поставок. Норвегия ранее заявляла, что в этом году увеличит продажи на восемь процентов. До сих пор ЕС импортировал около 20 процентов своего газа из Норвегии и около 40 процентов — из России.

Нефтегазовые доходы очень важны для Норвегии, которые составляют половину всего норвежского экспорта, а деньги, которые они генерируют, поступают в государственный пенсионный фонд. Есть и трубопровод, который соединяет месторождения Норвегии с Польшей.

Норвегия не хочет "останавливать военную машину Кремля"

Казалось бы, эксплуатируй, помогай Европе "вывести из строя военную машину Кремля" и богатей. Однако, не всё так просто.

Как отметил в комментарии для Pravda.Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, норвежская нефть востребована в Европе, поэтому профсоюзы, осознавая эту исключительность, требуют для рабочих улучшенных условий труда, которые обеспечили бы им нормальный образ жизни.

По его словам, рост инфляции и повышение цен подталкивают людей на то, чтобы оказывать давление на руководство в плане получения более высокой заработной платы.

По словам эксперта, нефтяные месторождения Норвегии работают на максимуме возможного, а разработка новых требует инвестиций.

"Чтобы было понимание, это не просто как кран воды открыть, то есть открутили посильнее — и побольше и полилось", — сказал Владимир Оленченко.

Солидарность с ЕС рухнула из-за "зелёной" повестки

И вся проблема в том, что в Норвегии есть значительные силы, которые не хотят инвестировать в нефтегазовый сектор. Так, представитель оппозиционной Социалистической левой партии Ларс Халтбреккен заявил, что считает неоправданной попытку "использовать военные действия на Украине для увеличения добычи ископаемого топлива".

Его партия вышла из коалиционных переговоров с другими левыми партиями после прошлогодних выборов из-за отказа продолжать бурение нефтяных и газовых скважин. Халтбреккен считает, что Норвегия не должна увеличивать выбросы СО2, в то время как многие страны в ЕС переходят на возобновляемые источники энергии и скоро откажутся от ископаемого топлива.

"Разведка новых газовых месторождений была бы стратегической и экологической ошибкой", — цитирует его Politico.

По мнению газеты, позиция партии Халтбреккена, "вероятно, замедлит, или даже заблокирует" новые планы правительства меньшинства по обустройству новых газовых скважин в ранее неиспользованных норвежских подводных зонах в таких местах, как Баренцево море.

Забастовка в Норвегии вызвала скачок цен на спотовый газ. Цены на газ в Европе вчера в моменте превышали $1840 за тысячу кубометров.

"Рука Кремля" нашлась и здесь

Новость широко обсуждается в Германии, так как эта страна наиболее пострадает от дефицита газа. Читатели газеты Spiegel, обнаружили в забастовке "руку Кремля".

"У профсоюзов близость к России традиционно часто очень ярко выражена", — написал один из читателей.

Второй обвинил норвежцев, что "их социальный компас, работает не слишком хорошо" и что они "беззастенчиво эксплуатируют сложившуюся ситуацию".

Третий напомнил, что это рыночная экономика, когда "высшие руководители зарабатывают 20000 в месяц и требуют затянуть пояса, а остальные мерзнут, голодают и оказываются на улице".

Страны ЕС пообещали отказаться от поставок российского газа до 2030 года, но они опасаются решения Москвы о немедленном закрытии поставок за участие в прокси-войне против РФ на Украине, так как их экономики к этому не готовы.

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"В Норвегии Путин и Россия находятся под запретом"
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ украина норвегия владимир оленченко
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