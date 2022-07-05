Моравецкий: ради войны с РФ надо отложить "зеленый переход" и вернуться на уголь

Ради противостояния Российской Федерацией Европе необходимо отложить "зеленый переход" и вернуться на использование угля.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Маттеуш Моравецкий.

"Зеленый переход" нельзя осуществлять за счет обеспечения базового уровня безопасности. Если ситуация вынудит нас к этому, мы должны без колебаний временно вернуться к традиционным источникам энергии. Даже если кратковременный возврат к углю будет означать отсрочку воплощения наших амбициозных целей в сфере климата, это может оказаться необходимым условием для поддержания прочности европейского сообщества, которое будет способно противостоять России и поддерживать Украину", — заявил польский премьер.

Кстати, по сообщению британских СМИ Индия покупает уголь из России за китайские юани.

Ранее Индия уже обвинялась в том, что она после призывов президента Джо Байдена сократить покупку российской нефти с дисконтом, наоборот, резко нарастила закупки, позволяя РФ "выигрывать время" для перестройки своего нефтяного экспорта в условиях отвязки от Запада.