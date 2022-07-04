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Автор Ольга Лебедева

Рада разрешит украинцам на законных основаниях носить оружие для самообороны

Мир

Верховная рада Украины готовится принять закон, разрешающий ношение пистолетов для самообороны.

Рада разрешит украинцам на законных основаниях носить оружие для самообороны

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Незалежной Виктор Андрусив, подчеркнув, что 70% украинцев поддерживают данный закон, который уже был одобрен парламентом страны 23 февраля — за день до того, как Россия начала свою специальную военную операцию.

По словам чиновника, сейчас готовятся поправки ко второму чтению законопроекта.

"Законодательство будет принято в течение лета или осени”, — сказал Андрусив, добавив, что после принятия некоторое время уйдёт на создание реестров оружия.

Советник министра пояснил также, что "понадобятся дополнительные решения", чтобы власти Украины и силовики могли сохранить контроль над оборотом оружия — "проверить, чьё оно, как будет проходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен будет проходить проверки”.

Судя по количеству оружия "гуляющего" по Украине, благодаря щедрости союзников, времени на создание нормативной базы для реализации этих планов, понадобится много. А вот гарантии успеха нет никакой. Хотя, как подчеркнул Андрусив, речь идёт "только о пистолетах, а не о гранатомётах или автоматах Калашникова".

О чём гласит буква нового закона Украины

Согласно пояснительной записке к законопроекту, который был поддержан в первом чтении 274 депутатами из 352, он позволит гражданам, оказавшимся "в ситуации крайней необходимости”, защищать свою собственную жизнь, а также "жизнь и здоровье” других людей с использованием огнестрельного оружия, поскольку "огнестрельное оружие является наиболее эффективным средством для граждан реализовать свое конституционное право на самооборону”.

Авторы законопроекта также утверждают, что "подавляющее большинство развитых стран мира” предоставили своим гражданам это право и, таким образом, сократили количество насильственных преступлений.

Как следует из документа, проект которого был опубликован рядом украинских СМИ,

по состоянию на февраль, количество незарегистрированного огнестрельного оружия в Украине составляло от трёх до пяти миллионов "стволов" (сейчас, по объективным причинам и не без старания властей) — в разы больше.

К слову, 3 июня Федор Вениславский, член комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, выступил в поддержку легализации автоматического огнестрельного оружия на Украине, а не только короткоствольного. При этом он ссылался на президента Владимира Зеленского, который после начала российской СВО объявил, что его правительство "даст оружие всем, кто хочет защитить страну”.

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Битва за Украину! МИД Украины отказался от миллионов украинцев!
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы оружие украина самооборона законопроект верховная рада
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