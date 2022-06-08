Informer: Лондон предлагал задержать Лаврова в Белграде

Продолжают появляться подробности того, как был сорван визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград. Причём, подробности такие, что в них трудно поверить. Но, с другой стороны, сейчас то время, когда могут реализовываться и такие сценарии, которые ещё недавно казались совершенной фантастикой…

Напомним, визит российского министра в столицу Сербии должен был состояться 6-7 июня. Однако, этого не произошло, поскольку власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории отказались пропустить самолёт российского министра через воздушное пространство своих государств.

К слову, 10 июня должен начаться визит в Сербию канцлера Германии Олафа Шольца. В связи с чем появились предположения, что визит российского министра был сорван, дабы не "расстраивать" Шольца. Впрочем, в Белграде такое предположение отвергли.

Однако, появляются и другие версии того, почему визит был сорван. Сербское издание Informer со ссылкой на источники сообщает, что была идея пропустить российскую делегацию в Белград и там её, по сути, заблокировать.

Это тоже один из вариантов. Первый же предполагал, что власти Сербии сами откажутся от переговоров с главой МИД России под давлением Запада. Когда в Белграде с этим не согласились, появились другие идеи.

В частности, инициативу проявили в Лондоне. Там предложили, чтобы Болгария пропустила самолёт с российской делегацией. А уже после того, как Лавров прибыл бы в Белград, соседние с Сербией государства закрыли бы воздушное пространство для российского самолёта. И таким образом глава МИД России оказался бы заблокирован в Белграде. По данным Informer, предполагалось, что президент России вынужден будет пойти на переговоры с Западом.

Сценарий выглядит совершенной фантастикой. Однако, источник сербского издания говорит, что боится даже предполагать, что было бы дальше, если бы события пошли по этому пути. В общем, другие страны НАТО даже не стали всерьёз рассматривать инициативу британцев, сообщает Informer.

В конце концов, был избран вариант с закрытием воздушного пространства. Сербское издание подчёркивает, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии выполнили приказ Запада.

Повторимся, сценарий с блокировкой российской делегации выглядит совершенной фантастикой. Однако, ситуация такова, что не стоит отбрасывать информацию сербского издания.

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