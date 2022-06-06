Визит Лаврова в Сербию провалился из-за негибкости системы МИД

Визит Сергея Лаврова в Сербию мог бы стать триумфальным, но из-за негибкости российских чиновников провалился.

"Что-то немыслимое"

Глава МИД Сергей Лавров должен был прибыть в столицу Сербии в понедельник, но в воскресенье стало очевидно, что этого не произойдёт, поскольку Северная Македония, Черногория и Болгария отказались разрешить пролёт его самолета.

Лавров, комментируя событие, назвал его "немыслимым".

"Произошло что-то немыслимое. Суверенное государство было лишено права проводить внешнюю политику. Международная деятельность Сербии на российском направлении заблокирована", — сказал Лавров на пресс-конференции после отмены визита в Сербию.

Лавров припомнил Западу "двойные стандарты", заявил, что его визит воспринимается как "масштабная угроза" и пообещал, что на отношениях с Сербией это не скажется.

На самом деле, это был проигрыш министра, который брал Запад на "слабо".

Заранее неосуществимый визит

В Европе обратили внимание на то, что визит был заранее неосуществим, так как все самолёты РФ находятся под санкциями — им запрещён пролёт в небе ЕС и страны-кандидаты (Северная Македония и Черногория) присоединились к этим санкциям.

Об этом сказал старший научный сотрудник Белградского центра политики безопасности Вук Вуксанович .

Вуксанович подозревает, что Москва разыгрывает какую-то игру, потому что, чтобы отменить визит, потребовалось много времени.

Аналитик и журналист Зорана Остойич считает, что игра Лаврова была в следующем: помешать визиту канцлера Олафа Шольца, который 10 июня прибывает в Белград. Остойич уверен, что Россия заинтересована в том, чтобы помешать Сербии вступить в ЕС.

"Лавров хотел устроить спектакль перед визитом Шольца, возможно, зная, что если он приедет, то Шольц отменит свой визит", — сказал эксперт.

Со своей стороны, аналитик по внешней политике Бошко Якшич сообщил в интервью N1 Zagreb, что Кремль хотел показать миру, что Россия не полностью изолирована, что "также является сигналом для российской общественности".

"Россия точно не сдастся, потому что Лавров также объявил на конференции, что министр иностранных дел Сербии приглашён в Москву и что переговоры там будут продолжаться, потому что дешёвый газ имеет свою цену, и мы увидим, какой она будет", — сказал Якшич.

Интересно, что Сергей Лавров предупредил, что за сорванный визит в Сербию Россия никаких мер не будет предпринимать, это ещё раз говорит о том, что это была собственная ошибка Кремля.

Визит мог стать триумфальным

Заметим, что Лавров мог бы полететь в Белград на самолёте сербской авиакомпании Air Serbia или арендовать коммерческий самолёт. Это можно себе с трудом представить, но это был бы действительно триумфальный обход санкций.

Между прочим, европейские лидеры часто летают таким образом, но российская государственная система негибкая. Поэтому Западу легко её просчитывать и добиваться своего.

Что касается Сербии, то надо, наконец, делать выбор между Россией и ЕС. Времена такие, что на двух стульях не усидеть.

Болгарию, Северную Македонию и Черногорию ждут трудности

Как сказал Pravda.Ru политический советник, политтехнолог, генеральный директор коммуникационного агентства "МаркеловГрупп" Сергей Маркелов, решение по этим странам отложено — идёт аккуратная проработка ответных шагов.

По его мнению, Кремль может ответить экономически, так как "где-то они, условно, сидят на боковой газовой трубе, либо нефтяной, либо на каких-то торгово-промышленных потоках, либо какие-то бизнесы у них есть".

"Будет максимально жёстко, всё, что допустимо. Болгария уже страдает от того, что сама себе в ногу выстрелила 18 тысяч раз. А эти мелочи — Македония и прочие ребята — тоже захотели себя почувствовать игроками. Понятно, что никогда не почувствуют. Но такими гадостями — почему бы не попробовать. Я абсолютно уверен, что население этих стран никого отношения к этим идиотским шагам и к руководству не имеет, и больше удивлено, чем даже мы, такими детсадовскими поступками своего руководства", — сказал политтехнолог.

Читайте по теме: Сербский политолог: НАТО провоцирует РФ на открытие прямого коридора в Белград

Запад обвинил сербов и венгров в "игнорировании нужд истерзанной Украины"

Молдавию готовят к открытию второго фронта против России

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен