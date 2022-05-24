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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, зачем Байдену Япония в "реформированном" СБ ООН

Мир » Северная Америка » США и Канада

США поддержали "реформированный" Совбез ООН с Японией в нём. Это делается для того, чтобы столкнуть Японию с Китаем, считает эксперт Владимир Васильев.

Эксперт рассказал, зачем Байдену Япония в "реформированном" СБ ООН

Байден поддержал реформу СБ ООН и место в нём Японии

Президент США Джозеф Байден заявил в понедельник, что поддерживает Японию, как постоянного члена "реформированного" Совета Безопасности ООН.

Байден находился в Токио с визитом. Премьер Фумио Кисида на пресс-конференции подробно рассказал о "необходимости реформирования и укрепления Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности, который несет ответственность за мир и стабильность международного сообщества", и добавил, что Байден поддерживает его.

"Президент заявил, что Соединенные Штаты поддержат Японию в качестве постоянного члена реформированного Совета безопасности", — сказал Кисида.

США манипулируют Японией

Как сказал Pravda. Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, США "всё в большей степени" занимаются конфронтацией с Китаем.

По его словам, любого рода блоки, которые сегодня "сколачивают" Соединенные Штаты Америки, будь то AUKUS или новая Индо-Тихоокеанская экономическая структура (IPEF) — направлены на усиление напряженности в АТР.

Используется классическая формула: разделяй и властвуй, чтобы столкнуть страны лоб в лоб с тем, чтобы "у них был какой-то в этом личный интерес или личная неприязнь", отметил американист.

Япония — проигравшая страна во Второй мировой войне, но её ставят "впереди паровоза", чтобы она ослабила Китай, уверен Владимир Васильев.

Американцы, по его словам, впервые сказали, что "да, Япония у нас теперь будет защищена ядерным оружием" после того как японцы пригласили их это сделать.

"Если США внесут своё предложение, а РФ и Китай наложат вето, то это, естественно, спровоцирует ещё большую напряженность. У Японии появится, если так можно выразиться, великодержавная обида на Китай и на Россию, даже на Китай в большей степени. И таким образом, Япония будет становиться более амбициозной, озлобленной, нетерпимой и ею будет легче манипулировать", — отметил эксперт.

Самурайская Япония с подачи США нападёт на Китай

Владимир Васильев отметил, что эта тактика является попыткой воскресить самурайский дух и подтолкнуть Японию на агрессию. Именно самурайская Япония напала на Перл-Харбор, напомнил он.

Таким же образом действовали в 30-е годы прошлого века Великобритания и Франция с тем, чтобы Германия напала на Советский Союз, подчеркнул он.

"Сегодня Соединенные Штаты Америки применяют ту же самую тактику по отношению к Азии и к Японии. Они начинают активно провоцировать, направлять и подталкивать Японию к более агрессивным действиям по отношению к Китаю. Может быть, так же и России — мы знаем эти разговоры о территориальных претензиях по поводу Курил, даже Сахалина. Именно воскресить самурайский дух Японии и направить его на восток и на север — это сегодня такие зловещие планы США", — сделал вывод Владимир Васильев.

В настоящее время в СБ ООН входят пять постоянных членов и 10 непостоянных членов, которые избираются на двухлетний срок Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

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Зачем американцы сбросили ядерные бомбы на Японию?
Куратор: Любовь Степушова
Темы япония совбез оон владимир васильев
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