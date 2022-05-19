Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о необходимости возврата к "нормандскому формату", уточнив, что в новой его версии посредниками в заключении мира между Россией и Украиной "могли бы стать ФРГ и Франция.
"Нормандский формат никто не отменял. Мы исходим из того, что Германия и Франция способны и дальше играть роль посредника", — сказал украинский дипломат, добавив, что желание сыграть эту роль есть и у канцлера Шольца, и у президента Макрона, иначе они бы "не звонили регулярно Владимиру Путину".
Мельник отметил, что "было бы хорошим жестом, если бы главы двух государств и правительств приехали в Киев", чтобы изучить возможности прекращения конфликта.
Дипломат настаивает:
"…немецкая сторона должна подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, или же проявить инициативу и не только поддержать большим количеством оружия, но и одновременно инициировать мирные переговоры".
Нельзя не отметить, что господин Мельник пропустил один важный момент: его непосредственный начальник — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — недавно весьма эмоционально поговорил с министром обороны Германии из-за того, что Берлин вовсе не горит желанием поставлять Киеву оружие.
Поняв, что украинский конфликт может затянуться на годы и окончательно добить экономики стран Европы, МИД Италии решил взять дело в свои руки. И предложил план мирного урегулирования, состоящий из четырёх этапов.
Об этом сообщает издание Repubblica. Как следует из опубликованного материала, план этот передан генсеку ООН.
Что предлагают итальянцы
Имеется в виду, что с России будут "постепенно сниматься санкции" по мере вывода ею войск с занятых украинских территорий.
По словам пресс-секретаря Кремля, в Москве "пока не получали деталей плана Италии поэтапного урегулирования конфликта на Украине".
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