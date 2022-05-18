Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба поругался с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт из-за того, что немецкая сторона затягивает поставку семи зенитных самоходных установок Gepard.
"Кулеба требовал быстро организовать поставки обещанных вооружений или признать, что тема не обсуждается. Это был трудный разговор, в котором Кулеба по-настоящему разозлился", — пишет Welt.
В свою очередь немецкий глава Минобороны заявила, что не видит смысла в поставках гаубиц из-за отсутствия боеприпасов.
"Нехорошо обещать что-то, зная, что этого нет", — ответил ей глава МИД Украины.
Отмечается, что Германия обещала поставить Киеву гаубицы Gepard ещё в конце апреля, но на этом всё и затихло.
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