Кулеба поругался с министром обороны Германии из-за отсутствия поставок ЗСУ

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба поругался с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт из-за того, что немецкая сторона затягивает поставку семи зенитных самоходных установок Gepard.

"Кулеба требовал быстро организовать поставки обещанных вооружений или признать, что тема не обсуждается. Это был трудный разговор, в котором Кулеба по-настоящему разозлился", — пишет Welt.

В свою очередь немецкий глава Минобороны заявила, что не видит смысла в поставках гаубиц из-за отсутствия боеприпасов.

"Нехорошо обещать что-то, зная, что этого нет", — ответил ей глава МИД Украины.

Отмечается, что Германия обещала поставить Киеву гаубицы Gepard ещё в конце апреля, но на этом всё и затихло.