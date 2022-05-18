Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация

По мнению западных военных экспертов, цель Владимира Путина на Украине заключается не в демилитаризации и денацификации, а в "деукраинизации" Незалежной. Страхи европейцев усилились после массового пленения нацистов в Мариуполе, хотя они твердят о "Верденской мясорубке". Главное — Запад не столько волнует своя судьба и судьба Украины, сколько беспокоит будущее России.

Как в Германии оценили речь Путина на Параде Победы

Одна из самых медийных военных аналитиков по политике безопасности ФРГ, которая консультирует правительство Германии, парламентариев Бундестага и СМИ, Клаудия Майор (Claudia Major), женщина со столь воинственной фамилией, возглавляет исследовательскую группу по политике безопасности в известном берлинском фонде Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Частый гость на немецком телевидении, 9 мая 2022 года Майор прокомментировала речь российского президента на параде в честь Дня Победы.

Кавалер французского ордена "За заслуги" (Chevalier de l'Ordre National du Mérite) Клаудия Майор назвала речь Путина "примечательной", потому что, по её мнению, в ней не было сказано то, чего от неё ожидали. Владимир Владимирович не успокоил пуганых европейцев:

не объявил всеобщую мобилизацию,

не бряцал атомным оружием.

На этом основании Майор сделала вывод о "консервативной речи, которая повторяла многое из того, что уже было известно, но не содержала особо много нового". Указывая на уже сказанное российским лидером при начале специальной военной операции, она не удержалась и отметила, мол, всеобщую или частичную мобилизацию могут объявить позднее и вовсе другие лица. Хотя, как мы помним, об отсутствии подобных планов Кремль неоднократно заявлял и до 9 мая.

Каковы долгосрочные цели России

Многократно отмечалось (в том числе и вражескими СМИ), что все разговоры о применении ядерного оружия служат пропагандистским целям, для запугивания и т. п. Сами же американские и натовские эксперты после озвучивания подобных "страшилок" спешат дезавуировать свои высказывания. Говорят об этом исключительно из желания спрятать свой истинный страх перед российской мощью, когда речь заходит о долгоиграющих целях спецоперации.

"Мы уже заметили на протяжении всей войны, что трудно предугадать, как будут развиваться события, — сказала Майор. — И вдобавок ко всему на занятых ею территориях Россия пытается сделать фактом, например, введение рубля, а также закрытие украинского телевещания и общение только на русском языке. А за этим стоит такой месседж: "Мы пришли, чтобы остаться" — многолетняя аннексия и de facto установление контроля".

Когда журналисты немецкого издания Handelsblatt взяли у Майор интервью, она сказала, что целью России является "деукраинизация".

Разгуляй-нацизм не пройдёт

В случае с экспертами иногда важнее не то, что они говорят, а о чём они умалчивают. От той же Клаудии Майор можно услышать, что она опасается с "военной точки зрения верденского сценария". Современный аналитик рассуждает о событиях столетней давности, когда одно из самых кровавых сражений Первой мировой войны получило название "Верденской мясорубки". Тогда на полях возле французского города Вердена полегло около 430 тысяч немцев и французов.

Нам будут

припоминать исторические аналогии,

убеждать в вечной злокозненности России,

пугать ядерной дубинкой и всеобщей мобилизацией,

при этом указывая на якобы "героическое сопротивление" украинских неонацистов, но будут молчать об их преступлениях против человечности, о прикрытии своих городов и баз щитом из мирных жителей. Конечно, ни словечка про разгуляй-нацизм на Незалежной, единственной стране в Европе, где неонацизм поддерживают на государственном уровне. Вскоре увидим, как они запоют после сдачи "Азовстали". Пока идёт крайне дозированная информация.

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