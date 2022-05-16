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Автор Инна Новикова

Украинство вскормлено советской властью, воспитано нацистами

Мир » Бывший СССР » Украина

Откуда вообще взялась идея украинства, почему в её основе лежит русофобия, как украинские и европейские журналисты используют медиатехнологии фашистской Германии и получится ли у России денацифицировать Украину, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой аналитик, публицист, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

Украинство вскормлено советской властью, воспитано нацистами

— Юрий, что сейчас происходит на Украине с журналистикой?

— Я скрупулезно изучил тему украинства: историю, философию, технологии. Написал книгу "Украинцы! Мы русские!" и снял четырёхсерийный фильм со своими студентами.

Сегодня украинская идея наконец-то оформилась в её первозданном виде, какой она задумывалась её создателями — поляками. Потом её дополняли австро-венгры в лагерях "Талергоф" и "Терезин". Вскормила грудью украинскую идею советская власть, Украинская Советская Социалистическая Республика. Там насильно украинизировали русских людей, малороссов.

В системе координат Запада по отношению к русской цивилизации суть украинской идеи — это тотальная русофобия.

Сначала они должны были побороть русского в себе, а затем — уничтожать русское вокруг себя.

Есть хорошая фраза: "Вы так долго пытались перестать быть русскими, что перестали быть людьми".

Украинские журналисты демонстрируют профессиональное владение технологиями: манипуляции, воздействия на сознание и подсознание человека. Это у них хорошо получается, потому что создан информационный вакуум на Украине и в странах Запада, где альтернативная точка зрения купируется или объявляется лживой. Геббельс говорил: "Дайте мне СМИ, и я толпу людей превращу в стадо свиней". Многих участников информационного противостояния с Советским Союзом в гитлеровской Германии 80 лет назад американцы, в том числе с помощью Ватикана, перевезли:

  • в Латинскую Америку,
  • США,
  • Канаду,
  • Австралию.

Там они продолжали совершенствовать наработки фашистской Германии. Поэтому сегодня украинская журналистика — это, с одной стороны, высокотехнологичное направление; с другой стороны — абсолютная кристаллизация идеи украинства, русофобской по сути, в которой главным принципом является ложь.

Недавно Арестович сказал: "Суть украинской национальной идеи — это тотальная ложь, потому что если люди узнают правду, то им будет крайне сложно с ней жить".

Россия доведёт до конца поставленные задачи — это демилитаризация и денацификация. В рамках денацификации будет проводиться процесс, гораздо более честный и всеобъемлющий, чем Нюрнбергский. Украинские журналисты, общественные деятели, так называемые ЛОМы (лидеры общественного мнения) будут осуждены. Многие из них обесчеловечились, потому что нацизм — это очень серьёзная моральная деградация человека.

— Получится ли их денацифицировать?

— Конечно, даже не сомневайтесь. Сначала сделают работу военные, а после военных пойдём мы с вами, будем объяснять, рассказывать и показывать. Вспомните опыт фашистской Германии. Карл Юнг и другие специалисты работали с мозгами людей, которые поддерживали нацизм. Им показывали в кинотеатрах все ужасы, которые творили украинские нацисты. Многие из них потом сходили с ума. Это всё ещё впереди. Так что нам с вами надо сейчас готовиться.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина юрий кот
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