Мария Арбатова: Украина поймёт, что Запад её просто использовал

Когда наконец Украина поймёт, что Запад её просто использовал в противостоянии с Россией, а также о том, почему Украина не может быть самостоятельной, что общего между ней и Югославией и правда ли, что на карте в обозримом будущем появится "новый Советский Союз", рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой писательница Мария Арбатова.

Дело не в Украине

— Мария, как вы считаете, насколько безнадёжная ситуация в отношениях России и Украины? Мне кажется, что рано или поздно мы должны друг к другу прийти. Я не говорю про бандеровцев, которые считают, что Западная Украина — это одна страна, а остальная Украина — это другая страна, где людей можно делать заложниками, убивать.

— Россия воюет не с Украиной — Россия воюет с НАТО. Просто НАТО пока ещё неотчётливо посылает свои бомбы, но раны заживут, Украина поймёт, что её опять употребили, там же вменяемые люди есть.

Сквозь боль и трупы украинцы всё-таки поймут, что дело-то не в них, а в "Северном потоке-2". Они же не дети, они понимают, что сейчас делается с нефтью.

Я очень не хочу, чтобы на моей бывшей украинской даче, хотя по документам она моя и сейчас, стояли ракеты, которые будут нацелены на мой московский дом. Я выгляжу, наверное, квасной патриоткой, но у меня есть инстинкт самосохранения, он распространяется на жизнь:

моих близких,

моей страны.

Я абсолютная либералка при этом. Но на моих глазах правозащитницы с 2014 года нарушались права людей, которые просто жили, никому ничего плохого не делали, а их считали вторым сортом, потому что у них язык другой.

Никогда ведь не было такой страны, как Украина. Украинцы привыкли, что они всегда под кем-то.

Даже про Милошевича говорили: он не понял, что страна у него маленькая, он не понял, что надо ложиться под НАТО, и получил то, что получил. Вот и украинцы, которые кричат: "Слава Украине!" — тоже не понимают, что сам по себе ресурс у них не то что нулевой, а минусовый, они все получают зарплату в совершенно других организациях.

У них даже посева нет. Когда я была в последний раз в Киеве, специально прошла по продуктовым магазинам: сало польское, хлеб они ещё кое-как пекли, но большая часть продуктов у Украины-житницы была привозная. Если Болгарии по квотам Евросоюза запрещают своё выращивать, то этим никто не запрещал, просто они уже ничего делать не могут, кроме как содержать свою элиту.

— Как вы полагаете, чем это закончится?

— В молодости я обучалась астрологии у Вайсберга и Игоря Александровича Антонова.

Игорь Антонов в начале 1980-х говорил, что Советский Союз распадётся и будет через некоторое время собираться в ту же конфигурацию, но по новой схеме.

Конечно, никто не верил. Но в 1991 году всё пошло именно так. В астрологии же нельзя ничего придумать: там есть Рафаэлевы таблицы, движение планет. Там можно только интерпретировать. И вот сейчас люди стали заложниками большого астрального плана.