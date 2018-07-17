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За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают

Мир

Полиция Вашингтона задержала гражданку России Марию Бутину по подозрению в работе иностранным агентом в пользу России.

За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают. 389631.jpeg

Как говорится в сообщении минюста, ей предъявлено обвинение в сговоре с целью действий на территории США в качестве агента Российской Федерации без предварительного уведомления об этом генпрокурора страны.

В пресс-релизе министерства сказано, что "29-летняя Мария Бутина, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, была арестована 15 июля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия, и впервые предстала сегодня днем перед судьей Деборой А. Робинсон в окружном суде США по округу Колумбия".

По данным следствия, с 2015 года по февраль 2017 года Бутина работала под руководством высокопоставленного чиновника из правительства России, ранее являвшегося членом законодательной власти Российской Федерации, а затем ставшего высшим должностным лицом в Центробанке России. В отношении этого чиновника минфин США в апреле 2018 года ввел санкции.

Бутина также является членом правления общероссийской организации "Право на оружие". Что характерно, недавно она вошла в состав делегации, присутствовавшей на Национальном молитвенном завтраке — празднике с участием президента США Дональда Трампа. Как пишет ТАСС, состав делегации формировал вице-спикер Совета Федерации, позднее ставший заместителем председателя Центробанка России, Александр Торшин.

Сообщается, что максимальное наказание, которое грозит Бутиной, — пять лет. Расследованием дела занимается отдел ФБР в Вашингтоне. Дело взято на контроль управлением национальной безопасности прокуратуры США по округу Колумбия и отделом национальной безопасности минюста США.

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом Российской Федерации. По его словам, Бутина не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее.

В судебных документах подробно описывается, что конкретно делала Бутина: она взаимодействовала с влиятельными политическими организациями с целью продвижения интересов Российской Федерации, не информируя офис генпрокурора США о том, что действует как агент российского правительства, как требует закон.

Кроме того, утверждается, что в Москве она познакомилась с американским политиком, который помог ей установить контакт с влиятельными фигурами в американских политических кругах для продвижения российской повестки в США. В деле также есть показания специального агента ФБР Кевина Хелсона, а также анализируется переписка Бутиной. В основном это электронные письма и личные сообщения в Twitter за 2016-й и 2017-й годы.

Из них следует, что Бутина, которая приехала в США в 2016 году по студенческой визе, во время встречи с лидерами неназванной политической партии была представлена как "представитель неформальной дипломатии" Российской Федерации. А на посещение всех основных конференций этой партии в год выборов россиянка просила 125 тысяч долларов.

Еще одно сообщение гласит, что Бутина просила Торшина оценить ее публикацию в издании The National Interest от 12 июня 2015 года. В ней Бутина спорит, что американские политики и русские имеют много общего.

В одном из сообщений Бутина и этот чиновник обсуждают "серьезную миссию по восстановлению отношений между двумя странами", которая лежит на нем. Стоит добавить, что 13 июля власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, в частности в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов.

Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета Демократической партии США. Российских разведчиков также обвинили в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, в том числе главы ее избирательного штаба Джона Подесты.

По поводу же Бутиной в "Телеграме" пишут, что "в США задержали "помощницу" зампреда ЦБ Александра Торшина. Таким образом, Россия внедрила Бутину в механизм принятия решений в США, считает обвинение. По словам прокурора, гражданка РФ Мария Бутина встречалась с американскими политиками и могла быть использована Москвой для влияния на принятие решений в США.

"Расследование ФБР установило, что Бутина и российское официальное лицо предприняли шаги по развитию связей с американскими политиками, чтобы организовать частные или, как говорила Бутина, запасные линии коммуникаций. Эти линии могли быть использованы РФ для того, чтобы внедриться в механизмы принятия решений на общенациональном уровне в США для продвижения повестки дня РФ", — говорится в показаниях спецагента ФБР Кевина Хелсона, приложенных к делу.

Соответственно, уже сейчас можно ждать предположений касательно задержания Марии Бутиной и ее роли в сакральном вмешательстве России в суверенные американские дела. Уже публикуют инсайды ее биографии, совершенно не владея вопросом. Мария Бутина, организовавшая и некоторое время возглавлявшая движение друзей "короткоствола" "Право на оружие", действительно связана с Торшиным и "короткостволила" по его указанию. Торшин имеет интерес в оружейной промышленности и старательно лоббировал легализацию так называемого "гражданского короткоствольного оружия" по различным сценариям, делая упор на самообороне.

Ходят различные версии, включая весьма интимного свойства, про взаимоотношения и близость Бутиной с Торшиным, однако история русского "короткостволизма" закончилась не начавшись. Мария поехала учиться в США, по привычке вступив в NRA (Национальную стрелковую ассоциацию) и продолжая общаться на оружейную и самооборонную тематику с кем придется, включая политиков и чиновников.

Так получилось, что только два президента США участвовали в форумах NRA — Рейган и Трамп. Совершенно очевидно, что, помимо требований об экстрадииции 12 грушных друзей Трампа, его противники из лагеря, который он сегодня на пресс-конференции разносил по щепочкам, решили соорудить еще один сюрприз. А тут и Мария Бутина на глаза попалась.

The end of the story. Возможно, мы наблюдаем начало карьеры еще одной Анны Чапман. А возможно, и нет".

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За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают

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Полиция должна стрелять без предупреждения?
Темы ЦРУ ФБР шпионаж разведка полиция США Мария Бутина иностранный агент
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