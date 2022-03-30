Думать не больно: Fox News раскрывает истинные цели США

Популярный телеведущий Fox News Такер Карлсон предупредил о последствиях отстранения президента России Владимира Путина от власти и высказал предположение, что исламские экстремисты каким-то образом смогут завладеть ядерным оружием, чтобы использовать его против американцев.

Такер Карлсон

В вечерней программе Такера появилась надпись на английском языке: "Боже мой, этот человек не может оставаться у власти". Чуть повыше фотоснимок выступающего в Польше Джо Байдена, высказавшего эту благоглупость по адресу своего российского коллеги, за что его осудили как в самих Штатах, так и за рубежом.

Позже пришлось оправдываться, брать свои слова обратно, что-то объясняли его помощники. В общем и целом, очередной конфуз не слишком здорового человека.

Такер пытается заставить думать

Обаятельно улыбаясь, телеведущий задаётся вопросом:

"Итак, в России проживает большое и беспокойное население исламских экстремистов. Задумывались ли мы, если страной никто не управляет — потому что у нас, конечно, нет избранного преемника Путина — возможно ли, что если мы это сделаем, одно из этих 6 000 единиц ядерного оружия может оказаться в руках какой-то антиамериканской террористической группировки и использовано против нашего гражданского населения здесь? Ядерное оружие! Ну, это не просто возможно, это вероятно".

Как обычно, Карлсон не защищает Путина, что ему ставят на вид русофобы и геополитические враги нашей страны. Такер всегда и постоянно говорит исключительно об американских проблемах даже на фоне мировой политики.

Вот, например, недавняя гостья его вечернего шоу, член комиссии по международным отношениям Мария Салазар, конгрессмен от Республиканской партии, которая поддерживает введение бесполётной зоны на Украине. Это стало всего-навсего поводом для её приглашения на эфир.

Добрая половина телепередачи ушла на выяснение того, что депутат из Флориды думает о войне с такой ядерной державой, как Россия. К такому развитию событий подталкивают неумные замечания этой престарелой дамы. И хотя это тоже не может не волновать граждан США, ведущий пытается обсудить с законодателем закон об амнистии нелегальных мигрантов, за который она выступала. Чисто американские проблемы.

Все шоу Карлсона направлены на выяснение животрепещущих вопросов, волнующих его телезрителей, прежде всего, американских граждан.

Если факты противоречат теории — тем хуже для фактов

Упрёки нежелающих докапываться до истины облекаются в такие выражения:

"Карлсон стал фаворитом ретрансляций на российских пропагандистских каналах за то, что обвинял президента Джо Байдена во вторжении, повторял кремлёвскую пропаганду как попугай и распространял теории заговора, оправдывающие вторжение на Украину".

Такер опасен своими неудобными вопросами. Недаром он поблагодарил Марию Салазар за её согласие выступить в его передаче.

"Многие отказываются это сделать", — произнёс телеведущий.

Ополчившиеся на Карлсона не могут честно признать, за чьи интересы американцы должны погибать на другом континенте. Куда проще обвинить ведущего, что он льёт воду на мельницу враждебного государства.

Отсюда растут ноги у информации о якобы "кремлёвской записке, в которой спонсируемым государством российским СМИ предписывалось "максимально" использовать передачи Карлсона из-за его критики США и НАТО и защиты Путина".

Можно сказать, что попытка задуматься и честно ответить на вопросы — это некая тонкая защита Путина и России. А в чём заключается критика США и НАТО? Хитрован этот Такер. Выражает своё согласие с политикой Белого дома и Пентагона, а на деле разбивает в прах их несостоятельные доводы. Власти США выдают за защиту "демократии" свои шкурные интересы.

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