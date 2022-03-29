Журналист Fox News обвинил Байдена в провале на международной арене

Телеведущий Fox News Стив Хилтон раскритиковал правление американского лидера Джозефа Байдена. По словам журналиста, никто из президентов Штатов не смог сделать столько ошибок в международной политике в первый год работы.

По мнению Хилтона, во время правления Дональда Трампа власти США укрепляли отношения и боролись с Пекином. Байден же дестабилизировал экономику, позорил Вашингтон во время визитов в другие страны. Также журналист перечислил следующие ошибки президента:

отмена строительства Keystone XL,

вывод войск из Афганистана,

ухудшение отношений с Индией, КНДР, Саудовской Аравией,

провоцирование Москвы.

"Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком. Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их", — добавил телеведущий в эфире Fox News.

Ранее граждане Франции возмутились эмоциональным заявлением Байдена, который сказал, что президент РФ Владимир Путин не должен обладать властью. Его французский коллега Эммануэль Макрон порекомендовал лидеру Штатов больше так не высказываться.