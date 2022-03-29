Телеведущий Fox News Стив Хилтон раскритиковал правление американского лидера Джозефа Байдена. По словам журналиста, никто из президентов Штатов не смог сделать столько ошибок в международной политике в первый год работы.
По мнению Хилтона, во время правления Дональда Трампа власти США укрепляли отношения и боролись с Пекином. Байден же дестабилизировал экономику, позорил Вашингтон во время визитов в другие страны. Также журналист перечислил следующие ошибки президента:
"Это не Байден мобилизовал НАТО, а Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком. Байден не укрепляет наши альянсы, а разрушает их", — добавил телеведущий в эфире Fox News.
Ранее граждане Франции возмутились эмоциональным заявлением Байдена, который сказал, что президент РФ Владимир Путин не должен обладать властью. Его французский коллега Эммануэль Макрон порекомендовал лидеру Штатов больше так не высказываться.
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