В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР привело политиков западного мира в некоторое замешательство, так как, по их версии, ожидалось сразу "крупномасштабное вторжение" на Украину. Однако заложенная в их головы программа действий по сдерживанию России сработала безотказно: США и их союзники стали объявлять санкции, что не стало для нашей страны большим сюрпризом.

Власти России не только признали суверенитет народных республик Донбасса, но и подписались под договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, что ко многому обязывает. В настоящее время речь идёт прежде всего о том, чтобы остановить там развязанную Киевом войну и прекратить страдания народа. Безоговорочная поддержка Соединёнными Штатами и Евросоюзом украинских властей в их нежелании выполнять Минские соглашения, сопровождавшаяся санкционным давлением на Россию и милитаризацией Украины, не оставили Москве другого выбора.

На Западе по привычке стараются возложить вину за новый поворот в судьбе Донбасса на Москву. К сожалению, лживые СМИ в Соединённых Штатах, Европе и других странах-сателлитах не доводят до населения правдивую информацию об истинном положении дел на юго-востоке Украины, поэтому слова о геноциде народа Донбасса там встречают с улыбкой недоверия. И тут есть над чем призадуматься и над чем поработать: нужно находить все возможности, чтобы давать общественности западных стран достоверную картину ситуации в Донбассе и объяснять мотивацию действий Москвы.

Более осведомлённые и объективные политики на Западе не склонны с ходу обвинять во всём Россию. Например, член комитета бундестага Германии по международной политике Штеффен Котре полагает, что европейские столицы и Вашингтон не захотели предотвратить переход "загнанной в угол" России к политике "передовой обороны". По мнению Котре, Запад получил по заслугам за "нарушение договора о политике нерасширения НАТО и вербальное разжигание войны".

Европарламентарий из Франции, член комитета по безопасности и обороне Эрве Жювен обратил внимание на то, что американцы и британцы, поставляя вооружения на Украину, способствовали не мирному урегулированию, а ещё большему разжиганию конфликта. Говоря о добровольческих отрядах, использующих стилизованную под нацистскую символику, депутат Европарламента поражается, "как демократические государства могут вооружать нацистов".

По мнению Жювена, Вашингтону выгодно разжигать конфликт: он хочет побудить Европу отказаться от российского газа в пользу "менее экологичного и более дорогого топлива из США". Что касается британцев, то для них это "замечательная возможность отомстить Евросоюзу" за навязанные им малоприятные условия выхода из содружества. Депутат Жювен делает вывод, что главный вызов для англосаксов — это подчинение Евросоюза и подавление всякой воли к независимости в вопросах экономики и безопасности.

Скрытый грабёж Европы

После признания Москвой ЛНР и ДНР находившиеся на низком старте составители всяческих санкционных пакетов и списков, как по команде "фас", рванули с места в своём желании побольнее укусить Россию. Президент США Джо Байден решил в отместку за "начало вторжения" ввести санкции против корпорации ВЭБ, Промсвязьбанка и суверенного долга, с тем чтобы "отрезать российское правительство от западного финансирования".

Евросоюз не заставил Вашингтонский обком дважды повторять команду и также объявил о санкциях против нескольких российских банков и депутатов Госдумы, виновных в "нарушении международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины". Великобритания приняла ограничительные меры сразу против пяти российских банков и трёх крупных предпринимателей. "Отличились" также Австралия, Канада и Япония, которые вслед за "большим братом" запретили операции с суверенным долгом России и любое сотрудничество с республиками ДНР и ЛНР.

Всё более запутанной становится ситуация вокруг проекта "Северный поток-2". Если раньше власти Германии не желали связывать его судьбу с непредсказуемыми политическими пертурбациями, то теперь по велению указующего перста американского сюзерена поменяли тактику. Канцлер Германии Олаф Шольц дал поручение министерству экономики остановить процесс сертификации "СП-2". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому журналисту пообещал за Шольца, что по "Северному потоку-2" будет "сильный, единый ответ".

Что касается министра экономики ФРГ, вице-канцлера и сопредседателя партии "Зелёных" Роберта Хабека, то его уговаривать не было нужды: заодно с соратницей Анналеной Бербок они давно точат зуб на проект "СП-2". Действия "Зелёных", оказавшихся у руля власти, сродни мазохизму: если немецкие бюргеры окончательно не замёрзнут, то обнищание в связи с заоблачными ценами на природный газ и электроэнергию им точно обеспечено.

По мнению директора института РУССТРАТ Елены Паниной, теперь Германия, как и вся Европа, практически превращаются в "колониальный рынок для американского СПГ", а под санкциями против России на самом деле скрыт "экономический грабёж Европы" в пользу Вашингтона. Примерно в таком же духе рассуждает и глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст, назвавший приостановку сертификации "СП-2" лицемерием, учитывая увеличение поставок нефти из России в США. По словам политика, даже в периоды "холодной войны" России и Германии удавалось сохранить партнёрство в сфере энергетики и его разрушение в сегодняшних условиях станет большим шагом назад.

Витающие в облаках

Западная пресса выдаёт на-гора материалы, наполненные угрозами в адрес России, призывами ещё сильнее нас покарать и апокалиптическими прогнозами вперемешку. Авторы редакционной статьи в издании The Times под красноречивым заголовком "Санкции против Путина больно ударят по нам. Бездействие ударит ещё больнее" выступают в поддержку более жёстких карательных мер, "чтобы Россия почувствовала боль". Это должно превратить её в "отверженное государство" пусть даже ценой обнищания миллионов людей. Для британских пропагандистов это единственный способ "оказать давление на Путина, который боится народных выступлений против своего самовластия".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в традиционном духе, исполнив "старую песню о главном", то есть плач о чрезмерной зависимости от российского газа, необходимости диверсифицировать поставщиков и "вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии" во имя энергетической независимости ЕС. Не зря воинственная Урсула на мюнхенской конференции по безопасности обрушилась на Россию и Китай за их стремление положить начало "новой эпохе", где они заменят "действующие международные правила" — и призвала подавить подобные идеи в зародыше.

Ограничительные меры Запада против России, конечно же, негативно сказываются на экономическом развитии страны и благосостоянии россиян. Однако бездумная политика сдерживания России бьёт рикошетом по самому Западу и по всей мировой экономике. Не надо быть большим специалистом, чтобы представить себе риски обострения энергетического кризиса и инфляционного удара по всем странам при росте цен на природный газ до 2 тысяч долларов за тысячу кубометров и 150 долларов за баррель нефти.

Журналист издания Advance (Хорватия) Д. Марьянович считает вероятным "окончательное изгнание России из Европы" и прогнозирует появление "суперсильной Евразии благодаря ещё большему сближению России и Китая". Вряд ли можно упрекнуть Россию в том, что она не пыталась навести мосты взаимопонимания и сотрудничества с Западом, когда на протяжении 7 лет терпеливо боролась за выполнение Минских соглашений или добивалась от США и НАТО более справедливого переустройства системы безопасности в Европе. Видимо, западным лидерам нужно столкнуться с социальными потрясениями особого накала (а они грядут), чтобы покинуть башни из слоновой кости и спуститься на бренную землю.

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