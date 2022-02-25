Эксперты оценили военную операцию на Украине и её экономические последствия для России

Сегодня всех без исключения россиян волнуют вопросы как военно-стратегического, так и экономического характера: как оценивается успех специальной военной операции России по защите Донбасса, её возможный исход и экономические последствия для нашей страны.

"Пока операция производит хорошее впечатление. Нанесены точечные удары

по военной инфраструктуре,

аэродромам,

системам ПВО,

складам боеприпасов,

центрам управления и связи.

В общем, всё по классической военной науке. Авиация Украины перестала существовать, её система ПВО уничтожена и не представляет серьёзную угрозу для российской авиации" — заявил Pravda. Ru ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Михаил Александров.

"Владимир Владимирович намекнул очень чётко, что мы ставим далеко идущие стратегические цели. Они не ограничиваются освобождением территорий Донецкой и Луганской областей. Важная цель — это полный разгром вооружённых сил Украины", — добавил доктор политических наук.

При этом одновременно с продвижением наших войск из местного населения, лояльного России и Донецкой и Луганской республикам, должны формироваться территориальные органы власти.

"Одновременно должна производиться зачистка уже освобождённых территорий от бандеровских формирований. Как у нас "СМЕРШ" действовал во время войны, когда мы входили на Украину, — это фактически повторение той самой операции, которая проводилась в 1943–1944 годах", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что это означает зачистку территорий от бандеровцев, арест виновных в геноциде. Специалист считает, что "они должны быть интернированы, чтобы "не мутили воду", — те, кто не успеет убежать, конечно".

Также военный политолог отметил, что война идёт исключительно "между войсками". На камерах наблюдения невооружённым глазом видно, что жизнь на Украине идёт своим чередом, а мирные жители снимают "войну в прямом эфире" своими смартфонами, оставаясь в безопасности.

Как и предполагалось, Запад практически единогласно назначил Россию империей зла. Боевые действия на Украине дали американцам и европейцам повод вернуться в привычные и удобные им схемы.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны ЕС. Кроме того, речь идёт о запрете на торговлю российскими государственными облигациями в Европе. Америка и Европа намерены заблокировать доступ к технологиям и рынкам, которые для России являются ключевыми.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно подчеркнула, что таким образом Запад лишит Россию способности модернизироваться. По её словам, ЕС намерен заблокировать госактивы России за рубежом и остановить доступ российских банков на финансовые рынки. Такие меры поддержали

ЕС,

США,

Канада,

Британия,

Япония

и Австралия.

К четвергу, 24 февраля, санкции уже распространились и на проект "Северный поток — 2", и на операции с российским суверенным долгом.

Какую цену заплатит Россия за Донбасс и Украину?

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули предположил отказ Германии от российского газа и угля, а также эмбарго высокотехнологичной продукции из-за рубежа.

А его коллега с кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко считает, что в ближайшее время стороны заключат перемирие и конфликт заморозится надолго, как было с Южной Осетией и Абхазией.

"Украина при таком варианте сохраняет государственность, но находит другого главу государства, способного к переговорам. Иначе НАТО введёт на Украину войска. Последняя будет поделена на сферы влияния", — цитируют его СМИ.

Есть мнение, что санкции не затронут интересы ЕС в нефтегазовой сфере. По сути, под американские санкции попадёт лично Путин, но Байдену на выборах от этого легче не станет.

"То, что будут определённые последствия, новый виток санкций, в целом понятно сразу. А вот полная изоляции страны — это просто нереально. Мы живём в XXI веке, и мы понимаем, что сегодня такие вещи невозможны по определению", — заявил Pravda.Ru доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Чего бояться/ждать или, наоборот, не бояться обычным и далёким от политики и войны россиянам?

"Я не думаю, что дальнейшая эскалация возможна. Считаю, что по мере стабилизации ситуации мы будем наблюдать возврат к привычному укладу жизни на Украине. Каких-либо серьёзных потрясений ожидать не приходится. Да, есть какие-то текущие колебания рынка, есть и будут спекулятивные всплески", — пояснил экономист.

"Но ещё мы с вами видим, что со стороны Центрального банка принимаются достаточно серьёзные меры для недопущения обвала курса национальной валюты. На рынке ценных бумаг также ведётся работа по недопущению последствий спекулятивных действий.

Как бы кому-то ни хотелось, в целом ситуация остаётся под контролем", — добавил эксперт.

"Какие дальнейшие последствия для национальной экономики России мы с вами видим? В последнее время Запад создавал помехи для развития нашей экономики. Восемь лет назад они приняли форму целенаправленного давления. Мы к этому привыкли, страна справляется с этими вызовами, причём довольно успешно", — сообщил Pravda.Ru Юрий Твердохлеб.

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