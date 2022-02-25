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Автор Тимур Гривас

Политолог: в Донбассе русские воюют с русскими

Мир

Где и когда начался геноцид русских, почему в Донбассе идёт гражданская война между русскими людьми, удастся ли Следственному комитету РФ привлечь внимание мировой общественности к массовым убийствам мирных жителей в ДНР и ЛНР, рассказал Pravda.Ru политолог, руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.

Политолог: в Донбассе русские воюют с русскими

Ситуация накаляется

— Алексей, какую цель преследует Запад, раскручивая ситуацию с "вторжением России"?

— Глобальная стратегия США — это создание управляемого хаоса. Это необходимо для того, чтобы США сохраняли за собой статус тихого уголка, куда можно переводить активы, сбережения. Везде происходят хаотические движения, региональные конфликты. И только США — уголок стабильности и безопасности для финансов.

Это связано не только с Россией. Это связано с Китаем, где постоянно происходят провокации с островом Тайвань, так называемой Китайской Республикой, независимой территорией от Китая, которую поддерживают США и НАТО. Это Черноморский регион, который является сферой интересов Российской Федерации. Это даже Евросоюз, который вроде как партнёр США. Но кризис с мигрантами в Европе тоже был искусственно создан. Мигранты направлялись туда целенаправленно из регионов Ближнего Востока, где тоже создавался искусственный хаос.

Этот принцип действует со времён Римской империи. Просто сейчас к нему присоединился принцип цветных революций, которые эффективно используют США для привода своих сил в определённые геополитические точки.

— Почему именно сейчас возникла инициатива с признанием народных республик?

— Это элемент геополитического торга, в котором участвуют лидеры ведущих стран. США никак не хотят мириться с тем, что они не являются больше гегемоном и не могут управлять всеми мировыми процессами. Но они всячески пытаются за собой это застолбить при помощи управляемого хаоса и геополитических торгов с лидерами других держав, которые сейчас автоматически выходят также на лидирующие позиции. Мир перестаёт быть однополярным, он становится многополярным — даже не биполярным, как в период холодной войны между Советским Союзом и США. Сейчас появляются игроки планетарного масштаба:

  • Россия,
  • Китай.

Появляются региональные лидеры:

  • Турция,
  • Иран,
  • Саудовская Аравия,
  • Евросоюз.

США с этим не хотят мириться.

Как это связано с тем, что возник вопрос о ЛНР и ДНР? Во-первых, там регулярно происходят обстрелы и гибнут мирные жители. Это жизни простых людей, российских граждан, которых большое количество на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Во-вторых, это геополитические торги. Это возможность использовать манипуляции с признанием, чтобы более эффективно взаимодействовать с партнёрами. То есть показать, что если не будут приняты наши предложения, то мы вообще можем признать эти республики, и тогда будет совершенно другая ситуация в регионе. Тогда не будет ни Минских соглашений, ни трёхсторонних, пятисторонних групп, а всё перейдёт в совершенно новую фазу. Почему-то никто не говорит о признании Приднестровья, где такая же ситуация, где большинство российских граждан. Но Приднестровье сейчас не находится в повестке геополитических торгов, а Луганск и Донецк находятся.

Геноцид русских

— Недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в прошлом году массового захоронения гражданских лиц в Донбассе, около 300 человек. Но Джен Псаки заявила, что это дезинформация, чтобы эскалировать ситуацию на Украине. Какова вероятность того, что это дело получит широкую мировую огласку?

— Вероятность невелика, потому что противостояние коллективного Запада очень сильно. Действительно, геноцид русских происходит сейчас на территории Украины, Донбасса. Причём русские выступают и с одной, и с другой стороны. Просто с одной стороны — русские, идеологически настроенные ближе к Москве. А с другой стороны — русские, идеологически настроенные в западной парадигме. Это очень страшно.

Когда русские вступают в военное противоборство с другими национальностями, странами, то всегда исторически мы видели победу России и русских. Но сейчас русские воюют с русскими, просто по-разному идеологически настроенными, как в Гражданскую войну после развала Российской империи.

Тогда были политические, сейчас — национальные, идеологические основы у противоборства.

Геноцид русских идёт уже 100 лет. Это началось с появлением концентрационных лагерей:

  • Талергоф,
  • Терезин

на территории Австро-Венгерской империи. Потом реализовывалась программа по уничтожению славянского, в частности русского, населения во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Показательно, что если взять статистику Великой Отечественной войны, большая часть погибшего населения — это не военные, а мирное население. Такая статистика есть только у Советского Союза. Во всех остальных странах преимущественно гибель военного персонала.

Из 22 миллионов, погибших в Советском Союзе, 70% — это мирное население.

Это сожжённая Белоруссия, Украина и другие территории, которые почему-то сейчас забывают то, что происходило.

Сейчас геноцид русских продолжается, просто перешёл на новый уровень. Он идёт не только военным путём, но и в культурной экспансии, в идеологической. Был эпизод в недавно вышедшем фильме, где немецкий офицер даёт пистолет жителю УССР, воевавшему на стороне Красной армии, и говорит "убей своего товарища", несмотря на то, что он пытался позиционировать его как украинца. Этот офицер говорит: "Ничего, придёт время, мы всё равно заставим русских убивать русских". И вот это время, к сожалению, сейчас на Украине.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
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