Дискуссия о противостоянии с НАТО дошла до крайностей

Тема противостояния с НАТО, возможной войны с Украиной и с самим североатлантическим блоком остаётся одной из ключевых.

Имперские грёзы единороссов

На фоне обострения противостояния со странами НАТО, которые всерьёз опасаются силового решения "украинского вопроса", вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой заявил, что Россия должна быть восстановлена в границах Российской империи.

Толстой уверен, что, когда к России присоединится ряд стран, ранее входивших в состав империи, то Литва, Латвия, Эстония и Финляндия "сами приползут", осознав "ничтожность своего положения". Каким образом и с какого перепуга эти государства попросят Россию освободить их от независимости, решительный единоросс не уточнил, но предположил, что это дело ближайшего десятилетия.

Ранее подобного рода идею озвучил коллега Петра Толстого по партии Евгений Фёдоров, но постеснялся упомянуть триумфальное возвращение стран Прибалтики в "родную гавань".

Позднее Толстой объяснился и сообщил одному из интернет-изданий, что его высказывания о восстановлении России в границах империи — шутка. Видимо, "шутка-киргуду", но без "бамбарбии", которая, вероятно, в прерогативе высшего звена отечественной правящей политической элиты. Фёдоров же не шутил. Он всегда серьёзен.

Покончить с Западом

Владимир Жириновский

Своими суждениями о достижении мира и согласия со странами НАТО поделился с одним из интернет-изданий прославленный мастер медийной драмы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

"Если мы военным путём не решим раз и навсегда проблему противостояния с Западом, то всё то, что нам мешает жить, останется и будет усугубляться, будет ухудшаться… Надо покончить с угрозой с Запада, а для этого Запада не должно быть. Мы должны заставить их распустить все армии, уничтожить ядерное оружие, кроме нашего, отойти от наших границ, распустить военные блоки типа НАТО, прекратить русофобию, отменить все санкции, и наши западные границы должны проходить там же, где западные границы СССР. Они на это не пойдут. Тогда лишь один путь заставить их это сделать. А заставить их можно только силой, то есть военными методами".

Коротко и внятно — победоносная война. Можно было бы отнести высказывания лидера ЛДПР к очередному выхлопу информационного хайпа на горячую тему, но, как говорят, что у "больших" начальников на уме, то у Жириновского на языке.

Милитаристский угар

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Дипломатическая активность России и стран НАТО в решении проблемы мирного сосуществования подкрепляется манёврами вооружённых сил. Учения НАТО у границ России в Москве считают недопустимыми. Западные лидеры жёстко критикуют ровно такие же действия России.

В информационном поле идёт параллельное действо. На федеральных телеканалах бодрые гости в студии выступают с бравурными речами в парадигме сталинских времён "Если завтра война…" Высказываются самые решительные суждения в стиле Жириновского, и говорят о возможном вооружённом конфликте как об увеселительной прогулке.

Один из внезапно ставших военным экспертом рассказал на одном из телеканалов, что у европейцев воевать-то некому — все там, по его словам, заплыли жиром и погрязли в потребительстве. Другой радостно поделился новостью о манёврах Северного флота России, который может разнести половину Европы. И всё это всерьёз и без оглядки на конкретных людей, которые могут попасть в жернова конфликта по схеме событий 1939-1941 годов.

Представители же правящей политической элиты продолжают шутить. Перспектива войны — это ведь очень смешно. Заголовки информационных сообщений выстраиваются по привычной уже схеме:

"Генсек НАТО предложил России восстановить миссии в Москве".

"В Госдуме высмеяли предложение НАТО возобновить работу представительств".

Одно из интернет-изданий поинтересовалось мнением жителей Екатеринбурга о гипотетически возможной войне с Украиной и, как следствии, конфликте с НАТО. Журналисты спросили у граждан, проживут ли россияне на фоне обещанных за войну санкций без западной электроники, гаджетов и бытовой техники.

Приобщённые к отечественному телевещанию граждане уверены, что в России смогут производить всё, что угодно и не хуже, чем в Европе и США. Кто-то даже поделился знаниями о прорывных отечественных торговых марках и назвал среди прочих магнитофон "Электроника" и кухонный комбайн "Белка".

Про чапельники никто так и не вспомнил, хотя именно этот продукт высоких технологий мог бы стать примером маркетингового успеха. Один из уверенных в торжестве импортозамещения резюмировал:

"Сможем! Наши быстро начнут заниматься этим производством! И справимся без них! Нехай они там!"

Это "быстро" длится уже десятилетиями, но по телику же сказали, что всё у нас на подъёме и санкции западных стран нам только на пользу. К слову, кому они на пользу конкретно, пока никто не сообщил, но тема всевозможных ограничений дополняет образ "врага", который всё норовит покорить Россию.

Война — мать родна

Большинство опрошенных екатеринбуржцев считают, что война с Украиной не нужна. Лишь только трое респондентов старше 60 лет считают, что России надо стоять на своём, даже если дело дойдёт до полномасштабной войны. Тем более что во всём, по их мнению, виноваты США и их союзники:

"Они ничему не научились за столетия. Всё лезут на нас, всё лезут, все получают — всё равно лезут!"

Агитпроп всё-таки выполняет поставленную задачу. Тезис о "народе-победителе" работает. В некоторых случаях даже без оглядки на вероятные последствия в условиях военного конфликта с применением современных вооружений.

Некоторые представители федеральных медиа и их благодарная аудитория уверены в успехе любого исхода "бодания" с Западом. Воевать-то не они пойдут, а молодые. Они же будут пропадать без вести, возвращаться калеками или лежать в сырой земле.

Конечно, солдатам воздадут почести, наградят посмертно, а великие государственные деятели впишут свои имена в фундаментальную историческую правду, за отрицание которой, вероятно, будут сурово наказывать граждан с иноагентными взглядами, которые раньше назывались здравомыслием.

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