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Автор Юлия Миленина

В МИД РФ ответили на вопрос о возможности войны

Мир

РФ не хочет начала военных действий, однако власти страны не позволят другим государствам игнорировать её интересы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

В МИД РФ ответили на вопрос о возможности войны

В эфире "Эха Москвы" он подчеркнул: если это зависит от России, то войны с большой вероятностью не будет.

"Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать их тоже не позволим", — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности ещё не завершены, так как у Москвы осталось много вопросов по поводу полученных от США письменных ответов на предложения РФ. Если же договориться с Западом не получится, то России придётся принять меры реагирования, заключил дипломат.

В последнее время в западных СМИ появляется всё больше материалов о якобы планируемом российском "вторжении" на территорию Украины. США и их партнёры постоянно предупреждают РФ о готовящихся санкциях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно сообщал, что Россия не угрожает Украине и другим государствам.

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