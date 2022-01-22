Кто там хорохорится? Ой, Америка...

После дипломатического триатлона, состоявшегося во второй декаде января в Европе, страсти не утихают. Вместо того, чтобы прислушаться к инициативам Москвы и приступить засучив рукава к восстановлению подорванной в связи с экспансией НАТО системы европейской безопасности, Вашингтон при поддержке своих вассалов спешно разрабатывает пакет удушающих санкций против России. Это явно не тот путь, что ведёт к деэскалации.

В США и в целом на Западе, кажется, так и не поняли, чего от них добивается Москва или делают вид, что не "догоняют". Как говорится, они то ли прикидываются, то ли на самом деле… Согласно их логике, не может чего-то требовать проигравшая в холодной войне держава. И ещё, как можно заподозрить в планах окружения России такой весь из себя демократический и оборонительный альянс НАТО, "объединяющий силы добра и света"? Нет бы радоваться его приближению и открыть настежь ворота! Увы, опыт Югославии, Афганистана и Ливии учит, чего ждать от натовцев, "дары приносящих". Кровавый послужной список воинственных США, заправляющих всем в блоке НАТО, тоже хорошо всем известен.

Российские дипломаты им по сто раз объясняют, что принятая на вооружение США и НАТО политика угрожает безопасности не только России, но и всей Европы, и нужны срочные меры, чтобы избежать перехода от конфронтации к горячему конфликту. От западных "партнёров" требуется всего лишь повлиять на своих подопечных в Киеве, чтобы те выполнили свои обязательства по Минским соглашениям. А в ответ слышны призывы вернуть российские войска в казармы — иначе Москве несдобровать. Как в поговорке: ему про Фому, а он про Ерёму.

На днях пресс-служба госдепартамента, сославшись на Энтони Блинкена, предупредила, что США вместе с союзниками и партнёрами "покалечат российскую экономику", нарастят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине, если Москву уличат в агрессии против неё. Об обязанностях Киева по Минским соглашениям и санкциях за отступление от них (а оно сплошь и рядом) — в заявлениях госдепа ни слова.

Президент Джо Байден в ходе недавней пресс-конференции также не скупился на угрозы. Он пообещал в случае "вторжения" такие санкции, которых президент России "никогда не видел" и которые станут для нас "катастрофой". Среди них были названы меры по "отлучению" российских банков от доллара. Из всех предложений Москвы Байден выделил тему выдвижения на территорию Украины стратегических вооружений, снисходительно допустив возможность её обсуждения. Может быть, Байден и пошёл бы на более субстантивные переговоры, но ведь его подпирает агрессивное "глубинное государство".

Когда в союзниках согласья нет

Судя по всему, у коллективного Запада, провозгласившего создание единого антироссийского фронта, нет полного согласия в вопросе санкций. Как сообщили недавно журналисты издания The Wall Street Journal, зависимость Европы от поставок нефти и газа из России не позволит ей ввести серьёзные санкции в случае обострения отношений по линии Москва — Вашингтон. В последние годы Россия смогла существенно нарастить долю в газовом рынке Европы, доведя продажи в странах региона в 2021 году до 124 млрд кубометров. А на подходе ещё "Северный поток-2", запуск которого пока искусственно тормозится. При всём желании европейцам не удаётся найти альтернативный источник источник поставки таких объёмов топлива и без России им не выжить.

Что касается "выдающихся" представителей брюссельской бюрократии — главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля — они, конечно, подпишутся под любыми санкциями, если будет команда из Вашингтона. Но в рядах ЕС 27 государств, и не все из них готовы жертвовать своими экономиками ради сомнительных геополитических авантюр американцев, страдающих манией величия. Ряд стран Старой Европы предпочли бы ограничиться постепенным вводом рестрикций в финансовой сфере и не горят желанием отключать Москву от системы платежей SWIFT.

Казалось бы, вот катастрофа — России удалось-таки внести разлад в стан "союзных демократий"! Энтони Блинкен решил сделать хорошую мину при плохой игре, заявив 20 января в Берлине, что санкции США и Евросоюза не будут одинаковыми, но зато будут скоординированными и усиливающими друг друга. Блинкен и его команда не только не желают пройти свою часть пути на российско-американском дипломатическом треке, но даже не удосужились подготовить письменный ответ, которого с нетерпением ждёт Москва.

В эффективность санкционной политики не верят даже на Западе. Журналист Джон Тамни в издании Forbes утверждает, что ни у США, ни у любой другой страны нет разумного способа для отключения России от глобальных финансов. Более половины находящихся в обращении американских долларов циркулируют за пределами Штатов и они потекут в Россию, если их владельцы увидят в этом свою выгоду, полностью проигнорировав пожелания политической элиты в Вашингтоне.

Как отмечает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, запрет России использовать доллар в качестве платёжной валюты нанесёт удар прежде всего по самим США. Если не будет хождения доллара в стране, являющейся крупнейшим поставщиком энергоресурсов и другого сырья, то проблемы возникнут больше у стран, с которыми мы торгуем. Тогда на замену доллару в качестве расчётной валюты придут российские рубли. По мнению экспертов, очередные санкции, как бы неприятны они ни были, не станут для России критичными, так как у нас довольно самодостаточная страна.

Предложения, от которых невозможно отказаться

Европа не стремится очертя голову объявлять России "адские санкции", сжигать все мосты: главные интересанты, американцы, отсидятся за океаном, а тут все соседи по континенту, которые заинтересованы в поиске компромиссов, а не в бесконечной конфронтации. В ходе первого визита в Москву главы МИД Германии Анналены Бербок было заметно смягчение позиции сопредседателя "Зелёных". Говоря о требованиях России по гарантиям безопасности, она выразила готовность вести серьёзный диалог о взаимных договорённостях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность. Бербок призывает последовательно выступать за мир, если даже мы будем двигаться к нему "миллиметровыми шагами".

Выступая с программной речью в Европарламенте в связи с началом французского председательства в ЕС, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не только довольствоваться координацией с США, но и наладить собственный канал диалога с Россией. Однобокая политика санкций, доминирующая в отношениях с ней, не принесёт результаты — должна быть полная повестка переговоров, включая построение нового порядка в области коллективной безопасности на основе принципа её неделимости.

Профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммедж советует НАТО отказаться от приёма новых членов — во всеуслышание и недвусмысленно. Альянсу стоит пересмотреть аксиомы, приведшие к расширению 1990-х годов. Он и так чрезмерно расширился в одном из опаснейших районов мира: присоединение Украины было бы стратегическим безумием. Союз, который не в силах действовать в собственных интересах и цепляется за опровергнутые положения, подрывает сам себя изнутри, считает эксперт.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, Запад будет вынужден принять предложения Москвы по гарантиям безопасности и признать зону влияния России в Восточной Европе. Пора начинать конструктивный диалог, иначе Запад рискует быть выдавленным из этого региона под напором России. Эксперт полагает, что юридическое оформление российского статуса ДНР/ЛНР будет не концом, а лишь началом большого и крайне неприятного для коллективного Запада переоформления общего формата отношений в Восточной Европе.

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