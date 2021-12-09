Бойтесь демократий, дары приносящих

Угрожать России по надуманным поводам стало на Западе хорошим тоном. Расчёт строится на том, что антироссийский чёрный пиар приносит неплохие дивиденды. Жалким политиканам, видимо, больше нечем похвалиться перед своим народом, а дешёвым пропагандистам неизвестно, как по-другому привлечь к себе внимание аудитории. Нет бы остановиться и поразмыслить, куда несётся мир. Но что-то кони им попались привередливые…

Потоки лживых, безапелляционных обвинений в адрес России по поводу якобы скорого вторжения в Украину были способны удивить даже видавших виды бойцов пропагандистских фронтов. По тому, как дружно американские СМИ и представители власти кинулись разоблачать предполагаемую "интервенцию", было понятно, что кто-то сверху дал команду "Фас!". Если Россия со всей очевидностью планы военного вторжения не вынашивает, а Вашингтон "зуб даёт", что она нападёт, значит, ему это нужно позарез.

О причинах остервенелой пропагандистской кампании можно лишь гадать. Она могла быть следствием интриг ястребиной части администрации, не допускающей и мысли о возможном улучшении отношений между нашими странами, или хитрого плана по усилению позиций президента США в преддверии переговоров с российским лидером.

"Но есть, однако же, ещё предположение", как в песне знаменитого советского барда Владимира Высоцкого о печальной судьбе капитана Кука. Ведь кто громче всех кричит: "Держи вора"? Правильно, сам вор. Если враг не хочет нападать, почему бы его не спровоцировать? Например, организовав крупномасштабное наступление ВСУ на позиции народного ополчения в Донбассе. Ведь и силы, и техника стянуты. Прочерчены линии на штабных картах и назначено время — конец января или начало февраля 2022 года. После того, как Россия вынужденно вмешается, НАТО станет действовать ещё более бесцеремонно у наших западных границ (хотя и так дальше некуда), усилится накачка оружием наших стран-соседей и будут объявлены ещё какие-нибудь "невиданно адские санкции-2".

Упорство США и их сателлитов могло бы творить чудеса, если бы его направить на добрые дела — на борьбу с бедностью, болезнями, терроризмом, на улучшение экологии, помощь слаборазвитым странам — да мало ли в мире проблем, которые ждут своего решения! Но, как говорится, хорошими делами прославиться нельзя, и почти вся энергия тратится попусту на то, чтобы сдерживать Россию. Запад не просто создаёт новые разделительные линии, а опускает в каком-то параноидальном психозе "железный занавес".

"Мать всех санкций" от Менендеза

Если бы Запад реально верил в готовящееся вторжение на Украину, можно было бы предложить такую сделку: вы перестаёте втягивать граничащие с нами страны в НАТО, а мы никуда не вторгаемся. Как бы то ни было, в ходе переговоров по видеосвязи Джо Байден традиционно пообещал всяческие кары в случае предполагаемой агрессии против Киева, а Владимир Путин заявил о необходимости "юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении" и военное освоение сопредельных с Россией государств. Судя по заявлению Белого дома, оба президента дали поручения своим командам принять меры, связанные с деэскалацией ситуации на границе с Украиной.

К сожалению, если даже кто-то на берегах Потомака старается "сеять разумное, доброе, вечное", очень мало шансов, что оно даст всходы в отравленной почве "вашингтонского болота". Глава международного комитета сената США Роберт Менендез рвёт на себе волосы из-за того, что ему не удалось включить антироссийские санкции в проект оборонного бюджета, но всё же не отчаивается в надежде найти другие возможности для их кодификации. По его словам, то, что обсуждается — на максимальном конце спектра, "мать всех санкций", и будет разрушительным не только для российской экономики, но и для российского народа.

Вот и сброшены маски: стало ясно, против кого они на деле воюют.

Сразу после переговоров лидеров двух держав небезызвестная Виктория Нуланд, выступая в комитете Палаты представителей по иностранным делам, пригрозила Москве санкциями, которые способны "полностью изолировать Россию от мировой финансовой системы". США намереваются (в который уже раз) отключить нас от глобальной системы платежей SWIFT, ввести ограничения на конвертацию рубля в иностранные валюты (доллар, евро и фунт стерлингов), на работу крупнейших российских банков, госдолг и добиться от Германии остановки "Северного потока-2". Нуланд уже потирает руки в расчёте, что эти меры смогут ограничить "российский бизнес, россиян и их возможности работать, путешествовать и осуществлять торговлю". Ну чем не "железный занавес"?

Ненавистники России на Западе никак не могут признать, что они изначально пошли неверным путём и санкционным давлением им верх не одержать. Но они упорствуют в своём заблуждении и вместо того, чтобы поменять стратегию и начать выстраивать с нашей страной взаимоуважительные отношения, требуют применить "санкционную дубину" побольше. Так, директор Института Кеннана при Центре Вильсона в Вашингтоне Мэттью Рожански объяснил неэффективность прошлых санкций тем, что президент Путин "готов заплатить за них", имея много рычагов влияния. Но и американцы, как говорится, не лыком шиты.

"У нас есть ещё патроны, есть много шагов, которые мы можем предпринять, — не сдаётся Рожански. — Просто раньше никто не верил, что мы на такое пойдём".

Зло Запада вернётся бумерангом

Пусть американцы не переживают так за российский народ. Не стоит лить крокодиловы слёзы по поводу ни в чём не повинного населения, оказавшегося жертвой их бездарной санкционной политики. С 2014 года мы вкусили её плоды в достаточном объёме, чтобы уже не удивляться никаким сюрпризам от демократий, "дары приносящих". Сегодня мало кто сомневается в том, что Запад не остановится в своих иррациональных попытках "додавить" Россию даже ценой собственного разорения. Ведь в современной глобальной экономике все страны, а особенно такие крупные, как Россия, влияют друг на друга через тысячи связей.

По данным агентства Bloomberg, Запад воздерживался от закрытия доступа России к SWIFT, рассматривая его как самый радикальный вариант, который ухудшит положение обычных россиян. Но всё это не более, чем желание навести тень на плетень. Вообще-то платёжная система регулируется международной организацией, и не получится отключить Россию от SWIFT по отмашке бюрократов из Белого дома, конгресса или Еврокомиссии. Бизнес-структура хорошо понимает, какой ущерб будет нанесён репутации этой системы международных расчётов в случае участия в неблаговидных политических играх.

Как отмечает профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко, в последние годы у нас были созданы механизмы, позволяющие обходить SWIFT. Это может создать неудобства для отдельных частных банков, сделать переводы чуть дороже — но не более того. Если в 2014 году отключение от SWIFT могло бы остановить российскую экономику, то в настоящее время 90% граждан и компаний этого просто не заметят, считает эксперт.

Не стоит впадать в уныние и по поводу обещанной меры против конвертации рублей в доллары и другие "демократические" валюты, что также способно создать препятствия на пути нормальных расчётов по внешнеторговым операциям. Как бы такие меры не ударили бумерангом по самим западным структурам. Если с Соединёнными Штатами у нас торговый оборот невелик, то Европа пострадает сильно и не сможет, к примеру, закупать у нас тот же газ. Вряд ли европейцы готовы "назло бабушке отморозить уши", даже если этого требует долг служения перед американским сюзереном. У России в мире немало союзников и она найдёт, как выйти из положения в любом случае, зато репутация доллара будет подорвана окончательно.

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