Доклад ИКАО: Белоруссия одержала победу над Западом?

Группа Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по установлению фактов о событиях, произошедших с рейсом авиакомпании Ryanair приняла доказательства белорусской стороны, что перехвата самолета не было. Об этом заявил 18 января директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

"17 января в 23.20 Департамент по авиации получил рабочий документ с приложением к нему окончательного отчета группы по установлению фактов ИКАО о событиях, произошедших с рейсом авиакомпании Ryanair в небе над Беларусью 23 мая 2021 года. Мы сейчас внимательно анализируем все элементы этого доклада, выявляем неточности, требующие корректировки", - сказал Артем Сикорский. Рассмотрение отчета планируется 31 января на сессии ИКАО.

"Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было, в частности, военным самолетом МиГ-29, о котором ранее заявлялось. Группой по установлению фактов ИКАО отмечено, что со стороны летного и кабинного экипажа воздушного судна никаких визуальных сигналов не наблюдалось, не было связи с этим воздушным судном. Это доказательство того, что перехвата со стороны МиГ-29 не было", - цитирует БЕЛТА директора департамента.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошёл 23 мая 2021 года. Тогда Boeing 737 ирландской авиакомпании Ryanair выполнял регулярный рейс по маршруту Афины-Вильнюс.

Через три минуты после входа в воздушное пространство Белоруссии пилотам поступило сообщение от диспетчера о том, что по сведениям белорусских спецслужб, "Боинг" заминирован. Затем самолет был развернут и в сопровождении белорусского истребителя МиГ-29 направлен в аэропорт Минск.

После посадки были задержаны находившиеся на борту самолёта деятель белорусской оппозиции Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега.

Посадка самолёта Ryanair в Минске спровоцировала ещё один кризис в отношениях Белоруссии и Евросоюза вкупе с США. Результатом стал очередной пакет санкций против Белоруссии. В том числе в аэропорты европейских государств были запрещены полёты белорусской авиакомпании Belavia.

Впрочем, пока преждевременно делать вывод о том, что ситуация изменилась в пользу Белоруссии. Пока это только трактовка доклада ИКАО белорусской стороной. Весьма вероятно, что на Западе до сессии ИКАО 31 января выдвинут свои версии того, как толковать документ.

Но даже если доклад ИКАО подтвердит правоту Минска, то едва ли это послужит основанием для отмены санкций, введённых странами Евросоюза и США против Белоруссии. Ведь означало бы признание собственной ошибки. Готовы ли к этому на Западе?