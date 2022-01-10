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Автор Александр Шторм

США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины

Мир

Америка реально рискует столкнуться с непреодолимым препятствием на пути собственного мирового доминирования. Россия и Китай могут одновременно ударить по Украине и Тайваню, и… всё.

США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины

Как пишет обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша, Тайвань — это "китайская Украина", а Украина — "российский Тайвань". Справиться с атаками и присоединением их обоих США не смогут.

Скорее всего, американцам придётся отказаться от идеи однополярного мира, ведь грядут серьёзные изменения во всём мире.

Несмотря на то, что американцы используют близкие этим странам территории для давления на соперников, Россия и Китай смогут координированно решать эти проблемы.

Для России сверхопасным считается намерение Запада принять в НАТО Украину. Причём, находясь уже фактически на границе России, альянс не придумал ничего лучшего, как рассказывать о том, что у любой страны есть право самой решать, в какой военный блок ей входить.

В Азии США ведут себя аналогичным образом без всякого НАТО. Но не так давно там возникли схожие коалиции: Четырёхсторонний диалог по безопасности (QUAD) и AUKUS с аналогичной стратегией, что и у НАТО, которая заключается в том, чтобы создать блок сначала в целях безопасности, а потом расширить его военные цели и окружить его силами Китай.

Позиция США на редкость примитивна и заключается в том, чтобы не дать России и Китаю проявлять "агрессивное" поведение (под этим подразумевается любое отстаивание своих интересов).

По мнению Запада, Россия намерена вторгнуться на Украину, а китайцы отрабатывают план вторжения на Тайвань. Своих соперников американцы выставляют опасными агрессорами, на которых надо сильно надавить, причём в настоящее время бóльший акцент делается на Китай.

Россия же пытается бороться с расширением НАТО до собственных границ. Российский президент Владимир Путин отправил США и НАТО российские требования "гарантий безопасности", но вряд ли к ним прислушаются. Речь идёт именно о прекращении расширения НАТО в сторону России.

Так что этим державам ситуация велит объединяться, так как проблемы у них схожи до смешного. Весь вопрос в том, ограничатся ли Россия и Китай в их противостоянии Соединённым Штатам сотрудничеством в одной только политической сфере или расширят взаимодействие до военного союза или просто военной координации "завоевания новых земель".

Разумеется, никто не рвётся вступать в открытую конфронтацию с США и их ключевыми союзниками. Но США давят, опираясь на своих союзников и партнёров из таких организаций, как НАТО, а теперь ещё и QUAD и AUKUS в Азии.

По мнению аналитиков, пришло время и России с Китаем сделать нечто аналогичное — вместе.

Дальнейшее усиление американского давления на Пекин и Москву приведёт к ещё большему сглаживанию разногласий и консенсусу, поскольку американцев можно остановить только силой.

Подобное объединение великих сверхдержав востока изменит весь мировой расклад в политике. И было бы неплохо, если бы удалось обойтись без большой войны.

По сути, Россия и Китай поддерживают идею многополярного мира и не стремятся к единоличному доминированию. Пора и США осознать, что это единственный разумный выход, резюмирует автор.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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