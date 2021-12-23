Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода

Не так давно официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид заверил в интервью для CNN, что в Афганистане нет голода, а в городах полно еды. Исламист отрицал наличие кризиса, хотя и признавал, что "экономические проблемы" у страны есть. Заявление было сделано в ответ на принятую в среду, 22 декабря, СБ ООН резолюцию о гуманитарной помощи стране. Любопытно, что последние кадры из больниц Афганистана говорят пока об обратном.

Ужасающие кадры из больницы в Афганистане

Мировую общественность потрясли кадры из больничной палаты в Кандагаре, на юге Афганистана. На видео показывают девочку Камилу, которой почти 3 года, при этом она весит всего 5 килограммов. Морщинистая кожа сползает с ее изможденного голодом тела и растягивается вокруг раздутого живота. Она больше напоминает скелет, обтянутый кожей. Камила уже восемь месяцев недоедает. Ее бабушка Билкис пытается успокоить девочку в больничной палате, в которой много и других истощенных детей. Она слишком слабая, чтобы плакать, маленькая девочка трет уши от боли.

"Ее мать больна, а мы бедные люди, — говорит Билкис. — Она пыталась кормить ее грудью, но у нее не было молока".

Миллионы афганцев пытаются выжить, страдают от голода, суровой зимы и экономического кризиса. Правозащитные организации призывают к увеличению иностранной помощи, утверждая, что наиболее уязвимые группы — женщины и дети — страдают.

Еще до того, как талибы* захватили власть в Афганистане в августе, бедность царила во многих районах Афганистана из-за повторяющихся засух, экономического спада, затяжного военного конфликта и пандемии. Но сейчас ситуация приобрела катастрофические масштабы. Исчезли миллиарды долларов иностранной помощи, в результате чего страна лишилась денег, которые поддерживали экономику.

По данным ООН, с наступлением зимы с голодом столкнулись почти 23 миллиона человек — более половины населения. Миллион детей в возрасте до 5 лет рискуют умереть от голода. Ситуация настолько катастрофическая, что некоторые больницы, не имея денег на топливо, вырубают деревья, чтобы обогреть палаты, и ситуация только ухудшится, если международное сообщество не будет действовать сейчас.

Жители Афганистана в отчаянии

Плохая погода усугубила нехватку продовольствия. Большинство афганцев зависят от сельского хозяйства как источника средств к существованию, но страна потеряла 40% урожая в этом году из-за засухи. По мере того, как запасы продовольствия сокращаются, стоимость основных продуктов питания, таких как пшеница и хлеб, резко возросла.

"У нас есть только вода и хлеб, но иногда совсем нечего есть", — рассказал CNN афганец Мусафер.

Ранее в этом месяце он отвез свою дочь в провинциальную больницу. Разии почти 3 года, но ее ребра и позвоночник выпирают с ужасающей четкостью, когда она прячет лицо на коленях матери. Это ее третий визит в больницу всего за восемь месяцев — и ей не становится лучше.

"Нет ни работы, ни дохода, ни еды, чтобы принести ей, — сказал Мусафер. — Каждый раз, когда я вижу ее, я расстраиваюсь".

Государственные служащие и директора школ, многие из которых месяцами не получают заработной платы, стоят в очереди за продуктами и медицинской помощью. По всей стране семьи продают одежду, мебель, скот, иногда даже целые дома в обмен на еду.

Больницы переполнены голодающими пациентами, даже несмотря на то, что не хватает медикаментов и персонала. Общенациональная программа здравоохранения Афганистана ранее финансировалась Всемирным банком, но финансирование прекратилось в августе, в результате чего 2300 медицинских учреждений остались без средств для покупки лекарств или выплаты заработной платы. Согласно отчету ООН, к концу сентября большинство из этих больниц и клиник закрылись. До прихода к власти талибов* в Афганистане лечили Covid-19 в 39 больницах, сейчас работают только три или четыре, сказал доктор Пол Шпигель из Университета Джонса Хопкинса, который только что вернулся из Афганистана, где находился в качестве консультанта Всемирной продовольственной программы.

Всемирная организация здравоохранения возобновила авиаперевозки основных предметов медицинского назначения в Афганистан. Но многие гуманитарные работники и врачи на местах предупреждают, что этого недостаточно. Мартин Гриффитс, координатор ООН по оказанию чрезвычайной помощи, сказал, что Афганистан не переживет зиму только за счет оказания экстренной помощи.

"Потребность в стабилизации банковской системы сейчас актуальна — не только для спасения жизней афганцев, но и для того, чтобы гуманитарные организации могли отреагировать", — сказал он в своем заявлении в воскресенье.

* Организация, запрещенная на территории РФ

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