Додик приехал к Путину говорить о суверенитете Республики Сербской

Лидер Республики Сербской в ​​Боснии Милорад Додик приехал в Москву на пике своего конфликта с Западом. Не пора ли вернуть российские ВДВ в Боснию?

Республика Сербская надеется на помощь России и Китая

"Завтра [30 ноября] я еду в Москву, я намерен обсудить с [президентом России Владимиром] Путиным шаги, которые мы собираемся предпринять", — цитирует Додика ТАСС.

Лидер боснийских сербов уверен, что Россия и Китай помогут, если Запад наложит санкции на Республику, сказал в Додик в интервью The Guardian. Он отметил, что его планы по суверенизации Республики, "которые вызвали протесты в Лондоне, Вашингтоне, Берлине и Брюсселе", будут воплощаться и сослался на предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Когда я иду к Путину, просьб нет. Он просто говорит: "Чем я могу помочь?". Что бы я ни обсуждал с ним, меня никогда не обманывали", — сказал лидер сербов в Боснии.

Додик добавил, что подобное отношение встретил и в Китае при общении с Си Циньпином.

Республика Сербская хочет быть суверенной страной

Под руководством Додика сербская часть Боснии и Герцеговины (БиГ) недавно вышла из нескольких федеральных институтов государственного союза что, согласно отчету, направленному в ООН новым верховным представителем Кристианом Шмидтом представляет собой серьезную угрозу Дейтонскому мирному соглашению 1995 года. Баня Лука (как и Москва) назначение Шмидта Советом по выполнению мирного соглашения по БиГ не признаёт, требуя одобрения СБ ООН.

Дейтонское мирное соглашение 1995 года было достигнуто "под крышей" США. Согласно ему, Босния и Герцеговина состоит из двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, состоящей в основном из хорватов и боснийских мусульман — бошняков. Управляется страна президиумом из трёх глав образований и курируется верховным представителем ООН.

Додик в последнее критикует его позицию полагая, что "иностранцы без разрешения вмешиваются во внутренние дела страны".

Додик находится под санкциями США

В 2017 году Додику запретили выезд в США и заморозили его счета ( если они были) после того, как он организовал референдум по празднованию Дня Республики Сербской, ознаменовав дату в 1992 году, когда боснийские сербы провозгласили свое государство в Боснии.

Недавно он сказал Габриэлю Эскобару, заместителю помощника секретаря США, что ему "плевать" на угрозу дальнейших действий. По словам Додика, предложения Германии о финансовых санкциях его также не остановят.

"Конечно, я не безразличен, но меня не избрали как труса", — сказал он, выступая в Баня-Луке.

Хотя лидер боснийских сербов признает преступление в Сребренице в 1995 году, когда боснийские сербы убили около 8000 бошняков, однако количество убитых бошняками сербов было, по крайней мере, таким же, утверждает Додик.

Совсем недавно верховный представитель Валентин Инцко, который покинул этот пост этим летом, использовал свой статус, чтобы объявить вне закона отрицание "геноцида" в Сребренице. Это привело к тому, что Додик в июле отозвал представителей Республики Сербской из центральных учреждений, а в октябре предложил сформировать собственную армию.

Войска НАТО или войска РФ в Республике Сербской?

Бывший министр иностранных дел Великобритании и бывший лидер Консервативной партии Уильям Хейг в статье для издания The Time 16 ноября заявил, что Додик" уже годами подрывает государство БиГ, и в этом его активно поддерживают Россия и Сербия", а Москва это использует для блокады евроатлантической интеграции.

"В последние несколько недель ситуация стала серьезной. Додик идет к отделению", — считает Хейг.

Британский дипломат в конце своего текста отметил, что нужно отправить силы НАТО в БиГ.

Владимир Путин славится нетривиальными решениями, посмотрим, как он поможет Республике Сербской. Вспомним, что Россия держала в Боснии батальон ВДВ в составе международного миротворческого контингента (город Углевик), который был переброшен в Приштину в в ночь с 11 на 12 июня 1999 года, что в конечном итоге позволило разместить в Косове российский миротворческий контингент.

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