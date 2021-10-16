Агенты ЦРУ на грани нервного срыва

Белый дом и разведывательные службы США отчаянно пытаются определить причину так называемого "гаванского синдрома", из-за которого сошли с ума две сотни американских дипломатов. Вину возлагают на ряд государств, в том числе и Россию. Есть ли у Путина секретное оружие?

Агентство национальной безопасности США

Спецслужбы гниют изнутри

Начиная с 2016 года, более 200 дипломатов США неустанно жаловались на странные неврологические заболевания. Вскоре под эгидой ЦРУ создали группу по изучению источника, который вызывал у американских госслужащих неврологические синдромы. По мнению некоторых специалистов, его источником служила направленная импульсная радиочастота.

Аналитики спецслужб предполагали, что за атаками могут стоять их коллеги из:

России,

Китая,

Ирана,

Северной Кореи

Кубы.

"Гаванский синдром" — неофициальное название "возможных аномальных нарушений здоровья" среди находящегося за границей или в командировках персонала.

Согласно рассекреченному заявлению Агентства национальной безопасности (АНБ) США от 2014 года, сведения о негативном воздействии, связанных с возможным использованием мощного микроволнового оружия, появились более десяти лет назад, если не раньше.

В 2016 году представители американской дипмиссии в Гаване начали жаловаться на головные боли, головокружение, потерю памяти и заметное снижение умственных способностей. Некоторым сотрудникам из-за серьёзности симптомов пришлось уйти на пенсию или подать в отставку. Сообщалось, что правительство США первоначально не воспринимало всерьёз их сетования на состояние здоровья.

Виновник назначен, но не установлен

Агенты ФСБ или ГРУ бездоказательно были названы исполнителями дерзких атак на территории других государств. В качестве примера притянули за уши инцидент в Солсбери.

ФСБ и ФБР

В настоящее время администрация Байдена решила рассмотреть эту проблему на самом высоком уровне, что потребует определённого времени. Во время расследования необходимо избегать назначать виновных, прежде чем компетентные органы отыщут подлинную причину.

В декабре 2020 года группа американских специалистов из Национальной академии наук, инженерии и медицины (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, NASEM) выпустила отчёт, в котором говорится, что "направленная импульсная радиочастотная энергия" является наиболее вероятной причиной появления различных симптомов.

Однако уже в сентябре 2021 года новостная медиа-компания Buzzfeed сообщила о рассекреченном отчёте Госдепартамента США за 2018 год под названием "Акустические сигналы и физиологическое воздействие на американских дипломатов на Кубе", в котором делался вывод о том, что из двенадцати изученных эпизодов восемь, вероятно, были вызваны громкими звуками, издаваемыми сверчками.

В отчёте отмечалось, что во время регистрации этих эпизодов электронное оборудование продолжало работать. Это привело к заключению, что "ни один достоверно известный взятый отдельно источник энергии (ни радио, ни микроволны, ни звук) не может одновременно производить запись аудио/видео и оказывать медицинские воздействие".

Стресс

В сентябре 2021 года ЦРУ освободило от должности руководителя резидентуры в Вене, как сообщалось, из-за того, как решался этот вопрос. Тогда же, в сентябре 2021 года, Конгресс США принял закон о выделении средств для сотрудников, страдающих такими симптомами.

Расследование должно быть завершено

Директор ЦРУ Билл Бёрнс (Bill Burns) и директор Национальной разведки Аврил Данника Хейнс (Avril Dannica Haines) создали целевые рабочие группы для расследования этой проблемы. Расследование должно быть завершено до конца 2021 года.

На прошлой неделе Министерство обороны США выступило с заявлением для своих сотрудников, чтобы те покинули учреждение, если они испытывают в голове боль или жар, слышат какие-то звуки. Между тем количество сотрудников, сообщающих о наличии подобных симптомов, а также мест, где это случается, продолжает увеличиваться.

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