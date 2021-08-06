Госдеп: американские дипломаты подверглись акустическим атакам на Кубе

Так называемый "гаванский синдром", от которого страдают только дипломаты США, снова привлекает внимание Госдепа.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в своём письме американским дипломатам и другим сотрудника департамента сообщил, что пока не может дать ответов по этому поводу, поскольку на данный момент проводится проверка, сообщают "Вести".

Начиная с 2016 года в США то и дело всплывает тема "гаванского синдрома". Кто-то считает его параноидальной выдумкой американских дипломатов, а кто-то акустическим оружием России и США. Подверженные синдрому американцы, находясь на дипломатической миссии в других странах, стихийно ощущали сильные мигрени и шум в голове, которые приняли за нападение со стороны недружественных стран.

Сейчас в связи со возобновлением подобных инцидентов дипломаты забеспокоились, а Блинкен пообещал разобраться в этой загадочной истории:

"Сотрудники, выезжающие за границу, беспокоятся, подвергаются ли они сами или члены их семей рискам... Мы продолжаем добиваться ответов, делать всё возможное для защиты всех вас".

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