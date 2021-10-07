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Автор Антон Куликов

Собрание грустных: Bloomberg сообщил о подавленных участниках саммита ЕС

Мир

С 5 по 6 октября в городе Брдо-при-Кранью прошёл неформальный саммит ЕС — Западные Балканы. И агентство Bloomberg сообщило, что участники саммита выглядели подавленными.

Собрание грустных: Bloomberg сообщил о подавленных участниках саммита ЕС

Как отмечает агентство, некоторые выступающие жаловались, что Европа стала свидетельницей того, как её мощь затмевается развивающимися странами в других частях мира. И казалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон был разочарован тем, что его страна более не является мировой державой.

На призывы Макрона не обращают внимания?

Макрон призывал лидеров стран Евросоюза и руководство ЕС проводить более решительную внешнюю политику. По его мнению, возможности для этого имеются, поскольку Евросоюз является одним из крупнейших торговых блоков в мире, обладает серьёзными дипломатическими рычагами.

Однако не все участники саммита согласились с французским президентом, отмечает ТАСС. У некоторых из них сложилось впечатление, что Макрон озабочен только интересами своей страны, несмотря на призывы к единству ЕС.

По мнению представителей других государств, заявления Эмманюэля Макрона в значительной степени обусловлены реакцией на срыв контракта по строительству подводных лодок с Австралией. К слову, посла в эту страну Париж возвращает. Точно так же, как ранее вернул посла в Вашингтон. Разлука была недолгой.

Надо отметить, что реакция Евросоюза на историю с отменой контракта действительно не стала проявлением солидарности с одним из членов ЕС. Максимум, на что сподобились в Брюсселе, так это отложили на месяц переговоры с Австралией о свободной торговле.

Стоит заметить, что на нынешний саммит могла оказать влияние и неопределённость после выборов в бундестаг в Германии. Там ведутся переговоры о создании коалиции. Канцлером до того момента, как будет сформировано новое правительство, остаётся Ангела Меркель. Но её партия ХДС выборы проиграла. Так что не понятно, какой корректировке подвергнется политика Германии.

Ну и очевидно, что лидеры государств, входящих в ЕС, не видят неформальным лидером Евросоюза президента Франции. Раньше Париж и Берлин по многим вопросам проводили согласованную политику. Что будет теперь, пока не ясно — и это сказывается на настроениях в Евросоюзе.

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Эммануэль Макрон: Мистер X французской политики
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция германия евросоюз австралия ангела меркель эмманюэль макрон
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