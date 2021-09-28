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Автор Игорь Буккер

Генералов Пентагона вызвали на "разбор полётов"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Как это часто бывает в истории США, политические скандалы тут случаются после выхода книг или журналистских расследований. Во вторник, 28 сентября, перед перекрёстным допросом конгрессменов предстанет председатель Объединённого комитета начальников штабов. Ничего подобного с высокопоставленными офицерами вооружённых сил США не случалось за последние десять лет.

генерал Марк Милли
Генерал Марк Милли

Жертва интриганов

21 сентября ожидался выход политического бестселлера журналистов Washington Post Боба Вудворда и Роберта Косты (Bob Woodward и Robert Costa) "Peril" — "Опасность", в котором говорится, что председатель Объединённого комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли (Mark Milley) дважды звонил своему китайскому коллеге с заверением, что Белый дом не нанесёт по Поднебесной внезапный ядерный удар. Офицер хотел помешать Дональду Трампу начать войну для отвлечения якобы внимания общественности от его поражения на прошлогодних выборах.

Однако ровно за неделю до появления книги на прилавках магазинов, 14 сентября, CNN ознакомила публику с наиболее сенсационными разоблачениями. Журналисты настаивали, что Милли приказал назначенным в командный пункт Пентагона офицерам сообщить ему о ядерном запуске, несмотря на то, что председатель Объединённого комитета начальников штабов не входит в структуру командования.

На повестке дня: Трамп, "Талибан"* и Россия

Сенаторы от республиканской партии призывают к отставке генерала. Часть демократов в целом благодарны Милли за вмешательство и предотвращение развития катастрофического сценария, сделанного проигравшей стороной, однако обеспокоены прецедентом, возникающим между избранными политическими лидерами и военной верхушкой.

Конгрессменов обеих партий разочаровали результаты поспешного вывода американских войск из Афганистана. Формальная цель слушаний в Сенате — заслушать свидетельские показания о "завершении военных операций в Афганистане и о планах будущих контртеррористических операций".

На прошлой неделе сенатор от штата Оклахома Джим Инхоф (Jim Inhofe) официально запросил у Пентагона информацию:

  • о нападении 26 августа на аэропорт Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих;
  • о нанесённых 27 и 29 августа беспилотниками ударах, когда вместо уничтожения заминированного автомобиля Исламского государства погибло 10 мирных граждан, из которых 7 были детьми;
  • об усилиях по эвакуации мирных жителей из Афганистана;
  • об оставленном американцами военном оборудовании и материальных средствах;
  • о будущих планах администрации по борьбе с терроризмом.
Солдаты армии США
Солдаты армии США

Ожидается, что Милли вместе с министром обороны Ллойдом Остином (Lloyd Austin) и главой Центрального командования США генералом Кеннетом Маккензи (Kenneth McKenzie) сурово спросят по поводу хаотичного бегства американских военных из Афганистана, почему афганцы, которым были предоставлены специальные иммиграционные визы или чья заявка на получение визы находилась на рассмотрении, были брошены на произвол судьбы после захвата Кабула талибами.

Всем троим придётся держать ответ за контртеррористические операции в Афганистане, когда всё чаще и чаще под смертельный обстрел попадают гражданские лица. По отношению лично к Милли, у Инхофа и группы высокопоставленных республиканцев ещё больше претензий. Накануне они выразили озабоченность по поводу перспектив американо-российского военного сотрудничества в борьбе с терроризмом в Афганистане после того, как Wall Street Journal сообщил, что Милли поднял этот вопрос на прошлой неделе во время разговора со своим российским коллегой.

Как сообщает со ссылкой на осведомлённые источники канал CNN, по просьбе Совета национальной безопасности Милли попросил начальника Генштаба Вооружённых сил России генерала армии Валерия Герасимова разъяснить предложение президента России Владимира Путина координировать действия обоих государств в этом регионе. Напомним, Путин на июньской встрече с Байденом предложил совместно использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. Источник сообщил, что неясно, получил ли Милли какие-либо разъяснения во время беседы со своим российским коллегой.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещённая в России.

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Россия и Китай испугали Пентагон
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша пентагон афганистан
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