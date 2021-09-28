Кураторы внешней политики США требуют, чтобы представители администрации Джо Байдена объяснили необходимость использования российских военных баз в Средней Азии.
Один из авторов обращения, сенатор Джим Инхоф, напомнил, что впервые о возможном применении баз РФ заговорили во время встречи председателя Объединённого комитета руководителя штабов Вооружённых сил США генерала Марка Милли с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.
Также письмо на имя Джо Байдена с требованием объяснить планы по использованию российских военных баз разрабатывали сотрудники комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш, передает РИА Новости.
Они глубоко обеспокоены намерениями Белого дома, ведь, судя по всему, речь идёт о сотрудничестве с РФ в борьбе с террористическими организациями.
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