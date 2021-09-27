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Автор Ирина Гусакова

Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес

Мир » Азия » Центразия

В Афганистане при новой власти практически невозможно выжить бизнес-леди. Сторонники жёсткой линии всё чаще исключают женщин из общественной жизни, вынуждая многих предпринимателей бежать из страны или скрываться. Но некоторые из них готовы бороться и отстаивать свои права.

Шафика Аттаи обещает бороться за права женщин в Афганистане

Например, Шафика Аттаи, которая нанимает сотни женщин на свои шафрановые поля, поклялась "не молчать" при правлении "Талибана"*.

сбор шафрана

Многие опасаются, что талибы* вернутся к репрессиям, которые были с 1996-го по 2001 год, когда женщинам фактически запретили ходить в школу или работать, также им разрешалось выходить из дома только с родственником-мужчиной.

"Мы будем говорить во весь голос, чтобы наши слова дошли до их ушей", — сказала Шафика, основавшая свою компанию по производству шафрана в Герате в 2007 году.

"Что бы ни случилось, мы не будем просто сидеть дома, потому что мы очень много работали".

Компания Pashton Zarghon Saffron производит, обрабатывает, упаковывает и экспортирует самые дорогие в мире специи, и на полях работают исключительно женщины. Более 1000 работниц собирают яркие цветки на 25 гектарах земли в районе Паштон-Заргон провинции Герат, на границе с Ираном. По словам бизнес-леди, женщины, которые трудятся на полях, кормят свои семьи, они могут позволить себе отправлять детей в школу и покупать им одежду.

"Я много работала, чтобы основать свой бизнес, — сказала 40-летняя Шафика Аттаи. — И я не собираюсь сидеть тихо. Даже если они игнорируют нас, мы не будем молчать".

Шафран — альтернатива опиуму

Британия ранее активно поощряла афганских фермеров выращивать специи, чтобы отвлечь их от индустрии выращивания мака. Тем не менее страна остаётся крупнейшим производителем опиума и героина в мире, обеспечивая от 80 до 90 процентов мирового производства.

Талибы*, находясь ранее у власти, финансировали свои повстанческие движения деньгами, которые шли от продажи опиума. Потом они демонстративно уничтожили большую часть урожая, якобы для борьбы с наркотрафиком, хотя критики полагают, что это было сделано для того, чтобы поднять стоимость их непомерных запасов. В последние годы, на фоне роста бедности и в условиях нестабильности, фермеры вновь стали выращивать мак.

По данным ООН, производственные площади Афганистана сейчас примерно в четыре раза больше, чем в 2002 году.

сбор урожая опиумного мака, Афганистан

Провинция Герат лидирует по производству шафрана. Шафран является самой дорогой специей в мире — более 5000 долларов за килограмм. Компания Аттаи производит от 200 до 500 килограммов ежегодно. Ярко-пурпурные цветы шафрана собирают в октябре и ноябре. На полях трудятся женщины в возрасте от 50 до 60 лет, и труд этот нелёгкий — урожай начинают собирать на рассвете, пока растение не увяло под палящим солнцем.

Женщины Афганистана должны работать

Аттаи беспокоится не только о будущем своего бизнеса, но и о женщинах по всему Афганистану, которые живут в подвешенном состоянии. Они не знают, будет ли у них теперь работа.

"Теперь, когда талибы* находятся у власти, мы очень обеспокоены тем, что они воспрепятствуют нашей работе", — сказала она.

"Я думаю не только о себе, я думаю обо всех тех, кого этот бизнес поддерживает на плаву", — сказала она, отметив, что некоторые из её сотрудниц являются единственными кормилицами в своих семьях.

Права женщин "нельзя игнорировать"

Герат, расположенный на границе с Ираном и Туркменией, долгое время был ключевым торговым городом, в последние месяцы оттуда сбежали многие женщины-предприниматели.

Юнес Казизаде, глава торговой палаты города, сказал AFP, что он надеется: "Талибан"* сделает официальное заявление о том, что "женщины могут вернуться и заняться бизнесом при новом правительстве".

Пока что судьба шафранового бизнеса Аттаи висит на волоске. При этом Аттаи остаётся на своей родине, потому что у неё сохраняется "некоторая надежда" на то, что её бизнес выживет.

* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы талибы талибан афганистан
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