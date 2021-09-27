В Афганистане при новой власти практически невозможно выжить бизнес-леди. Сторонники жёсткой линии всё чаще исключают женщин из общественной жизни, вынуждая многих предпринимателей бежать из страны или скрываться. Но некоторые из них готовы бороться и отстаивать свои права.
Например, Шафика Аттаи, которая нанимает сотни женщин на свои шафрановые поля, поклялась "не молчать" при правлении "Талибана"*.
Многие опасаются, что талибы* вернутся к репрессиям, которые были с 1996-го по 2001 год, когда женщинам фактически запретили ходить в школу или работать, также им разрешалось выходить из дома только с родственником-мужчиной.
"Мы будем говорить во весь голос, чтобы наши слова дошли до их ушей", — сказала Шафика, основавшая свою компанию по производству шафрана в Герате в 2007 году.
"Что бы ни случилось, мы не будем просто сидеть дома, потому что мы очень много работали".
Компания Pashton Zarghon Saffron производит, обрабатывает, упаковывает и экспортирует самые дорогие в мире специи, и на полях работают исключительно женщины. Более 1000 работниц собирают яркие цветки на 25 гектарах земли в районе Паштон-Заргон провинции Герат, на границе с Ираном. По словам бизнес-леди, женщины, которые трудятся на полях, кормят свои семьи, они могут позволить себе отправлять детей в школу и покупать им одежду.
"Я много работала, чтобы основать свой бизнес, — сказала 40-летняя Шафика Аттаи. — И я не собираюсь сидеть тихо. Даже если они игнорируют нас, мы не будем молчать".
Британия ранее активно поощряла афганских фермеров выращивать специи, чтобы отвлечь их от индустрии выращивания мака. Тем не менее страна остаётся крупнейшим производителем опиума и героина в мире, обеспечивая от 80 до 90 процентов мирового производства.
Талибы*, находясь ранее у власти, финансировали свои повстанческие движения деньгами, которые шли от продажи опиума. Потом они демонстративно уничтожили большую часть урожая, якобы для борьбы с наркотрафиком, хотя критики полагают, что это было сделано для того, чтобы поднять стоимость их непомерных запасов. В последние годы, на фоне роста бедности и в условиях нестабильности, фермеры вновь стали выращивать мак.
По данным ООН, производственные площади Афганистана сейчас примерно в четыре раза больше, чем в 2002 году.
Провинция Герат лидирует по производству шафрана. Шафран является самой дорогой специей в мире — более 5000 долларов за килограмм. Компания Аттаи производит от 200 до 500 килограммов ежегодно. Ярко-пурпурные цветы шафрана собирают в октябре и ноябре. На полях трудятся женщины в возрасте от 50 до 60 лет, и труд этот нелёгкий — урожай начинают собирать на рассвете, пока растение не увяло под палящим солнцем.
Аттаи беспокоится не только о будущем своего бизнеса, но и о женщинах по всему Афганистану, которые живут в подвешенном состоянии. Они не знают, будет ли у них теперь работа.
"Теперь, когда талибы* находятся у власти, мы очень обеспокоены тем, что они воспрепятствуют нашей работе", — сказала она.
"Я думаю не только о себе, я думаю обо всех тех, кого этот бизнес поддерживает на плаву", — сказала она, отметив, что некоторые из её сотрудниц являются единственными кормилицами в своих семьях.
Герат, расположенный на границе с Ираном и Туркменией, долгое время был ключевым торговым городом, в последние месяцы оттуда сбежали многие женщины-предприниматели.
Юнес Казизаде, глава торговой палаты города, сказал AFP, что он надеется: "Талибан"* сделает официальное заявление о том, что "женщины могут вернуться и заняться бизнесом при новом правительстве".
Пока что судьба шафранового бизнеса Аттаи висит на волоске. При этом Аттаи остаётся на своей родине, потому что у неё сохраняется "некоторая надежда" на то, что её бизнес выживет.
* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.
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